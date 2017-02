Rechazan la venta de tierras en Rincón de Emilio

Neuquén.- Los habitantes de Rincón de Emilio volvieron a cargar contra el Municipio por la posible venta de las tierras del Parque Norte a sus vecinos de Rincón Club de Campo. Ayer presentaron una nota al Concejo Deliberante advirtiendo que están en pie de guerra para defender la calle América del Sur y señalaron la ilegalidad del proceso de cesión propuesto por el intendente Horacio “Pechi” Quiroga.

Con la reciente apertura del año legislativo, los vecinos de Rincón de Emilio no tardaron en hacer llegar su queja a los ediles. En una nota que fue presentada la semana pasada solicitaron el rechazo a la pretensión de venta de una porción de 8,5 hectáreas, que comprende una calle pública y 7,5 hectáreas que son parte de Parque Regional Barda Norte.

La oposición de los vecinos comenzó después de las intensas lluvias de octubre pasado, cuando el barrio se vio inundado y volvieron a reclamar la liberación de la calle América del Sur y el desagüe pluvial natural que hay en la zona. Después de revisar los expedientes relacionados con el barrio, se enteraron de que en agosto, el Ejecutivo municipal había elevado al Deliberante un proyecto para vender esos terrenos a Rincón Club de Campo. Rubén Gómez vive hace 28 años en Rincón y calificó de “canallesca” la intención de la comuna de esconder esta información que considera sensible para el barrio. “Nos estuvieron tomando el pelo, porque en ninguna de esas reuniones nos advirtieron la intención del municipio de vender la calle y la ocupación del parque”, manifestó.

Para los vecinos, se intenta resolver una toma vip con la venta de terrenos dado que, si bien existe una concesión por 3,3 hectáreas, el barrio privado habría extendido ilegalmente su influencia a cinco hectáreas más. Además, sospechan de que se trata de una maniobra de adjudicación de terrenos que terminará en un importante bloque de negocios inmobiliarios.

Por otro lado, se apoyan en la Ordenanza 4538 que data de 1990 y establece la creación del Parque Norte. La normativa indica que estas tierras deben permanecer bajo dominio municipal porque se trata de un patrimonio paisajístico y urbanístico de la ciudad de Neuquén.

Desde Rincón de Emilio aseguraron que van a impedir el avance del expediente y, en caso de que tome estado legislativo, apelarán la ilegalidad de la operación.

Riesgo: Rincón de Emilio es uno de los barrios más castigados cada vez que hay lluvias fuertes.

Los vecinos recordaron que está prohibida la venta de tierras en forma directa como reza el proyecto.

Aseguran que no prosperó el tema

“Los únicos que mantienen vivo este tema son los vecinos de Rincón de Emilio”, manifestó el concejal y presidente de la Comisión de Obras Públicas, Francisco Sánchez. Además, afirmó que el tema de la venta de tierras a Rincón Club de Campo ni siquiera fue presentado en comisión. Según lo expresó el edil, el Deliberante sólo da cuenta de un expediente que contiene una solicitud de compra que no ha prosperado porque ningún bloque, hasta ahora, se hizo eco del tema. Por otra parte, explicó que el pedido lo presentó ante el ejecutivo municipal y desde allí fue elevado al máximo órgano comunal y no al revés. “Nosotros habilitamos al Municipio la venta de terrenos todo el tiempo y no es algo que se haga livianamente”, explicó Sánchez.

A su vez, afirmó que, tal como lo establece la carta orgánica de la ciudad, se necesitan dos tercios para que un tema ingrese al recinto para su tratamiento. “Por lo visto, este tema no está en la voluntad de la mayor parte, por eso todavía no se trató”, dijo.