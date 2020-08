Reciclar en casa, una tendencia amiga del arte

Los más de 130 días en casa, con fluctuaciones entre la cuarentena y el distanciamiento social, ha hecho que las personas repararan más en aquello a lo que antes no le prestaban atención ya sea por falta de tiempo, por desinterés o porque simplemente no estaban informadas. Lo cierto es que la comida artesanal, los jardines y huertas, las paredes despintadas, los placares desordenados, el interés por cursos virtuales, todo eso, tuvo su segunda oportunidad durante el encierro. A eso no escapó el compromiso con la separación de residuos y la inspiración por hacer algo con ellos.