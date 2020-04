La vocera del comité, Claudia Muñoz, indicó a LM Cipolletti que desde este lunes se dispuso la recomendación de la circulación en la vía pública con barbijos o cualquier elemento que pueda funcionar como un bloqueo para los fluidos. La medida es para evitar la propagación del Covid-19.

Luego de la conferencia de la gobernadora Arabela Carreras, en la que informó que el virus ya tenía circulación local, la directora del hospital cipoleño dijo que cualquier elemento que pueda bloquearlo ayuda a evitar la propagación.

“Con esto no estamos diciendo que ya pueden salir, sino todo lo contrario; eviten salir si no es sumamente necesario En esos casos, se puede usar barbijos o cualquier elemento de bloqueo, hasta una bufanda. Esto por ahora es una recomendación, y no una obligación como sí lo es en otros lugares”, indicó Muñoz.

Agregó que la recomendación es para personas con y sin síntomas de problemas respiratorios.

“Por ahora es sólo una recomendación para transitar. La medida más efectiva es mantener la higiene de manos y la distancia de dos metros entre personas. Lo del barbijo tiende a mejorar las medidas de prevención para la calle”, aseguró la directora del hospital.

