Recondo recordó su paso "salvador" por Cipolletti

“Cuando la Justicia decide darle la tenencia a mi papá yo tenía 10 años recién cumplidos y ella, en la desesperación, pide ayuda y alguien le sugiere una curandera umbanda en Martín Coronado”, contó el periodista ante Andy Kusnetzoff, y continúo diciendo: “Mi mamá creía que esa curandera umbanda le iba a devolver la tenencia mía. Ella no me quería hacer daño. Por esto, eso duró más de un año. Es más, duró hasta que recuperó la tenencia porque mi papá decidió un día que yo volviera con mi mamá”.

En ese entonces, la casa de su madre no tenía grandes comodidades, por lo que lo enviaron a Río Negro a pasar tiempo con su familia materna. “Quedaban sólo las dos camas, la mesa y las cuatro sillas. Había empeñado todo. Como no estaba para pasar el verano ahí, cuando terminé las clases mi mamá me mandó con su familia a Cipolletti. Mi tío, mi tío abuelo, mi madrina, mis primos. Yo me quedé en Cipolletti dos meses que fueron maravillosos para mí, fueron sanadores”, señaló y luego reveló que a la vuelta pasó por una iglesia católica y decidió anotarse para hacer la confirmación.

“Cuando llegué a mi casa, le dije a mi mamá ‘me anoté en confirmación, no voy más a umbanda’. Y ella me lo respetó. Y yo digo que en algún punto Cipolletti me salvó la vida y que la Iglesia me salvó la vida”, destacó.

Familia: El periodista reveló que su familia materna es oriunda de Cipolletti.