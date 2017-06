Redes sociales y chats, los gustos de los chicos

El interés sobre “alcohol, tabaco y drogas” es mayor en el Reino Unido (37,56%), Canadá (34,32%) y Estados Unidos (31,92%), donde las visitas a sitios con este tipo de contenidos tuvieron los números más altos. Mientras que los chicos de países asiáticos como China y Japón resultan los más interesados en contenidos para adultos (entre los que se incluyen sitios pornográficos), que significan el 8,82% y el 5,66%, respectivamente, de las visitas que realizan. Según analiza el informe, esta diferencia puede deberse a que en Asia son muy populares los cómics y las animaciones eróticas y pornográficas. También en China (15,44%) como en Japón (13,93%) se registraron los números más altos respecto de compras online (en los países de América Latina esta categoría alcanza apenas el 3,3%).

Las estadísticas muestran que la variación sobre los sitios web visitados depende tanto de la capacidad financiera de los padres como de las peculiaridades culturales y del desarrollo de la infraestructura regional de internet en el lugar de residencia, ya que, por ejemplo, los adolescentes de los países más desarrollados usan las redes sociales en sus teléfonos móviles y no en la computadora.

“No sorprende que el primer uso que los chicos de todo el mundo hacen de internet sea sobre redes sociales porque hoy su vida social pasa por las pantallas”, explicó Roxana Morduchowicz, especialista en cultura juvenil. “Esto no representa ningún problema ni inconveniente. Existe el prejuicio por parte de algunos adultos de que los chicos viven aislados. En realidad, los chicos de hoy tienen más formas de comunicarse que antes. En otras palabras, lo que sí sabemos es que internet generó (y no anuló) nuevas formas de sociabilidad”, agregó la especialista, para quien las redes son una herramienta que no debería asustar a los adultos aunque sí mantener alertas: “Del mismo modo en que se les pregunta a los chicos cómo les fue en la escuela o qué hicieron, lo mismo hay que hacer con internet. Pero sin invadir su privacidad”.

Sitios sobre alcohol, tabaco y drogas o videojuegos quedan atrás: socialización virtual a full.