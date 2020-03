Refutación: los dinosaurios tenían sangre caliente

En el estudio, los especialistas indagaron durante varios años la geoquímica de la cáscara de huevos de fósiles dinosaurios para determinar que eran homeotermos, como los mamíferos y las aves. En el análisis de las muestras de carnívoros y herbívoros, se reveló que las temperaturas de los huevos de estos animales eran de alrededor de 37,8 ° C y 27,8 ° C, respectivamente, demasiado altas para ser registradas en seres de sangre fría. Específicamente, trataron a las especies Ornithischia, Sauropodomorpha y Theropoda. Así, los cambios del clima no tuvieron impacto en sus cuerpos.