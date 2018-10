Resignación de Scaloni: los grandes se niegan

Las lesiones, molestias o dolores, como lo llamaron los mismos jugadores y partes médicos de los clubes involucrados, dejaron un manto de duda –o quizás respecto de su gravedad– teniendo en cuenta que se vienen las semifinales de Copa Libertadores.

Pero más allá de la veracidad, en el Xeneize dejaron en claro su descontento con que convoquen a sus jugadores. Lo aseguró el mismo entrenador Guillermo Barros Schelotto. Para todo ello Scaloni habló con la prensa, entendiendo con resignación y sin dar pie a la polémica, dado su efímero cargo, que no podían llevar jugadores lesionados y que, de común acuerdo con los clubes, se dieron las bajas. “Si vienen los jugadores, que vengan sanos’’, fue la contundente frase de Scaloni. El entrenador de la Selección no anduvo con rodeos y puso paños fríos ante la polémica generada por las bajas confirmadas de Alan Franco, Franco Armani y Cristian Pavón, estas dos últimas conocidas el domingo.

“Si el jugador transmite que no está bien, no hay mucho que agregar’’, ratificó. “No tengo malestar como entrenador. Hablé con ellos (los jugadores) directamente, no tengo dudas. Es lógico que también sea un punto de discusión la Copa Liber tadores ’ ’, completó el seleccionador. “No valía la pena que viajen para hacerlos pegar la vuelta, hubiera sido peor todavía. Hubiesen perdido 4 o 5 días de recuperación y no hubiese tenido sentido. Un jugador, cuando tiene problemas físicos, no corre riesgo de perder lugar, no hay problema. Confiamos plenamente en ellos, creemos que quieren estar y eso es lo más importante’’, sostuvo el hombre de la Albiceleste. “En esta etapa lo i importante no es el resultado, sino el compromiso y el funcionamiento’’, opinó. “La idea en el amistoso con Brasil es poner el mejor equipo posible’’, cerró.

Ni a los once

A la espera de los amistosos ante Irak (jueves a las 14:45) y Brasil (martes 16 a las 14:45), Scaloni está lejos de poder empezar a trabajar con los jugadores. A tres días del primero de los partidos, el cuerpo técnico de la Selección decidió cancelar el entrenamiento de ayer porque apenas tiene a disposición nueve jugadores: Sergio Romero, Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Santiago Ascacíbar, Roberto Pereyra, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, más el juvenil Manuel Roffo, arquero que viajó como sparring. Entre las complicaciones que les surgieron a algunos jugadores para llegar a Arabia Saudita por problemas con la visa que se necesita para ingresar al país árabe, más las bajas de los jugadores del fútbol argentino -que de todas maneras iban a llegar hoy-, Scaloni cambió el entrenamiento de ayer por la tarde del centro de entrenamiento al gimnasio del hotel.

El entrenador llevó a cabo tareas de gimnasio en el hotel y sólo tendrá dos prácticas para preparar el amistoso ante Irak, en el que Argentina presentará un equipo que probablemente tenga que ver más con la logística que con lo futbolístico, teniendo en cuenta todas las complicaciones que afectan a la Selección en esta fecha FIFA.

Si vienen, que vengan sanos. Si el jugador transmite que no está bien, no hay mucho que agregar”. Lionel Scaloni. Seleccionador argentino

armani

“Gallardo habló con él y le explicó toda la situación"

En su regreso desde Mendoza, Franco Armani se sometió a estudios médicos y confirmó la distensión en el recto anterior de la pierna derecha. “Gracias a Dios no es nada grave. Es sólo una distensión en el recto y la idea es llegar contra Gremio. A partir de mañana empiezo con la recuperación”, declaró Armani. Sobre la jugada en que sufrió la lesión, agregó: “Me molestó en el segundo tiempo cuando pateo una pelota en el área y en un saque de arriba sobre el final”. Por su parte, el ex Atlético Nacional aseguró que la decisión de bajarse de la gira de la Selección Argentina por Arabia Saudita se tomó en conjunto entre los médicos de River y los de la Asociación del Fútbol Argentino. “Estoy triste, siempre quiero estar en la Selección. Primero la idea era viajar igual y que me analicen los médicos en Arabia, pero consensuamos que no sea así. Gallardo habló con Scaloni y le explicó la situación. Yo sólo charlé con Tocalli, que es el entrenador de arqueros”, deslizó. “Los tiempos de la recuperación los van a manejar con los médicos de River. Seguramente haré sesiones de kinesiología y después en el campo”, cerró.

“La gente quiere ver los partidos de sus equipos”

El técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, habló sobre la baja de Cristian Pavón en la Selección y generalizó en que a la gente no le interesa ver a Argentina. “Estamos en el año del Mundial, se jugaron muchos partidos previos a esa competencia y me parece que tampoco hay tanta necesidad de que la Selección juegue tantos partidos amistosos después de la Copa. Me parece que hay que pensar más en eso que en a qué jugador citás o no”, dijo el entrenador xeneize. Y elevó el tono de sus declaraciones al afirmar: “Me parece que hay que considerar el calendario de la Libertadores, de la Champions, fue el año del Mundial... Ni la gente quiere ya saber nada de la selección argentina o uruguaya, cualquier selección. La gente quiere ver los partidos de los equipos de los que son hinchas”.

Guido Herrera

Herrera: “Me llega en el momento justo”

El llamado de la Selección a Talleres llegó en pleno festejo por la goleada a Belgrano en el clásico. Y Guido Herrera se enteró camino a su casa de que Lionel Scaloni lo convocaba para los amistosos de la Albiceleste con Irak y Brasil. “Me llega en el momento justo. Es una alegría inmensa, el deseo de todo jugador”, expresó el arquero de Talleres, figura en el equipo de barrio Jardín.

“Tengo que disfrutarlo, y más después de haber ganado un clásico. Espero aprovecharlo al máximo y aprender de cada monstruo de los que integran la Selección“, añadió. Ocupará el lugar de Franco Armani, el arquero de River, que sufrió una distensión muscular.