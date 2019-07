Revocan la pena a un violador por ser "arbitraria"

La defensa consideró “exorbitante” los 23 años de prisión impuestos y, además, habló de arbitrariedad.

“No le encuentro sentido a todo esto que hizo el tribunal. No hay justicia en este país. Al final, no pasa nada”, dijo Yanina, mamá de la nena abusada por su ex pareja

Primero porque en la suma total de la pena, la jueza llega con los agravantes a 25 años y los reduce a 23 por los atenuantes.

En este sentido, el TI entiende que la jueza se excede en sus funciones según lo establecido en el Código Procesal Penal, ya que no puede llegar a una pena más alta a la solicitada por las partes: 23 años pidió la fiscalía y 8 años la defensa.

Después, el TI, cuyo voto mandante era el del juez Repetto, también le da la derecha la defensa al entender que hubo arbitrariedad de parte de Lorenzo en la metodología elegida, que no la explica, para dar las pautas temporales por agravantes y atenuantes.

Este es el principal motivo fundante de la resolución del TI para “revocar la sentencia de imposición de pena dictada, debiendo reenviarse el presente caso para que con una nueva integración se sustancie nueva audiencia de imposición de pena”, concluye la resolución.

23 años de condena le dictaron al abusador.

En la determinación de pena, la suma de agravantes llegó a 25 años, pero los atenuantes dejaron la pena en 23 años.

“No estoy de acuerdo”

Yanina, mamá de la víctima, en diálogo con LMN salió a confirmar su desacuerdo con la resolución del TI.

“No estoy de acuerdo con esta resolución. Él sigue suelto en Bajada del Agrio y yo estoy alquilando acá en Zapala. Es injusto que él no esté preso, no me ha molestado en ningún momento, pero no sabemos qué pueda llegar a hacer”, concluyó la mujer con preocupación.

