Rial retoma el mando de Intrusos y suma actualidad

#Intrusos on Twitter Se viene, se viene, se viene! #Intrusos con la vuelta de @rialjorge ⭐️ Este lunes a las 13:30hs por @AmericaTV pic.twitter.com/0BWe46Moe5 — #Intrusos (@Intrusos) March 7, 2020

Rial anticipó que recrearán las notas más emblemáticas de su envío con material inédito y aseguró que, entre otras figuras, contará con la presencia de Wanda Nara, a quien calificó como "la hija putativa" de Intrusos porque "nació acá". "La voy a convencer para que venga. Ella y Mónica Ayos, que saltó a la fama como ‘La profesora de cantos’ en Paparazzi, nunca renegaron de sus inicios", sostuvo.

En cuanto al rechazo de Luis Ventura y Viviana Canosa a la invitación a su ciclo, expresó: "Si no tienen ganas no vamos a obligar a nadie".

América TV on Twitter [20 AÑOS] Se viene una nueva temporada de @Intrusos con el esperado regreso @rialjorge



#Intrusos20años Lunes 13.30 pic.twitter.com/KpuA0NKg7W — América TV (@AmericaTV) March 6, 2020

¿Desembarca en el canal estatal?

Rial confirmó que recibió ofertas para encabezar un programa en la TV Pública y en Radio Nacional. "Es un momento especial, no sé si sumaría. No quiero que digan o crean que por mi militancia o por lo que dije, me gané un laburito", explicó.

