Viviana Canosa se puso firme y no regresará a Intrusos

“Me llamó Adrián Pallares hace algunos meses y le súper agradecí, pero no me veo. ¿Viste cuando no te imaginás? Yo estuve nada más que un año y medio ahí. La verdad es que lo pensé al principio, estoy agradecida, pero no me veo ahí. No lo descarto, pero no es mi momento ahora”, expresó en diálogo con La Once Diez.