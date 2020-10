Rincón se baja del Federal Amateur y Alianza define este martes

Sin embargo, Deportivo Rincón ya elevó la nota al Consejo Federal desistiendo de esta posibilidad, apelando al asterisco que lo exime de posibles sanciones (ni deportivas ni económicas) por mirar directamente hacia el 2021.

Los directivos del León expusieron el complejo panorama sanitario en su localidad, sumado a la ausencia de camas de terapia intensiva y las restricciones para ingresar a la localidad, lo que dificultaría la contratación de jugadores y el arribo de otras delegaciones. Pero además, tampoco se pueden ocultar las enormes dificultades económicas para hacerse de un presupuesto acorde a lo que fueron sus últimas participaciones en los certámenes regidos por el Consejo Federal de la AFA.

En Cutral Co, mientras tanto, Alianza vivió un lunes de reuniones y extendieron el análisis hasta último momento. La situación del Gallo es complicada y el hecho de tener que programar sin público en las tribunas no ayuda en nada.

La dirigencia Celeste trataba hasta último momento la chance de encontrar respaldo suficiente para intentarlo. Por eso, estuvieron sentados en la mesa junto a su presidente Fabián Godoy, su vice Sebastián Chandía, más Federico Panei, Diego Salazar y Matías Takara activando todo tipo de gestiones para no tener que bajarse.

La Amistad arrancó

Mientras tanto, en Cipolletti La Amistad arrancó la semana entrenando en el club. Divididos en grupos de 9 jugadores, el plantel que conduce Fabián Pacheco ya recibió a Kevin Guajardo (delantero ex Sansinena) y Guillermo Aguirre (defensor ex Deportivo Roca) como flamantes refuerzos de cara a lo que viene,

El técnico estuvo al frente de la rutina técnico-táctica, el profe Agustín Serenelli de los ejercicios de fuerza y el otro profe Rodrigo Muñoz de los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos en las tres canchas del predio que se utilizaron en la tarde del lunes para poner en marcha la pretemporada.

“Empezamos a trabajar ajustados a los protocolos de la Municipalidad. Por ahora con distanciamiento, pero ya estamos en marcha”, expresó el entrenador roquense que sabe tiene a cargo a uno de los llamados a ser protagonistas del reinicio.

Si no se modifica, el retorno del certamen está previsto para fines de noviembre con un formato diferente que todavía no fue definido y que dependerá del número final de participantes.

La versión de Rincón

"Estamos priorizando la salud de la población y no podemos agravar el problema participando de un torneo que implica viajar a otros lugares como permitir el ingreso de delegaciones a la localidad, lo cual está prohibido", manifestó el presidente de la institución Nito Villalba.

"Acá tenemos una legislación que no permite el ingreso de personas que no tienen domicilio en la localidad, o sea, no podemos traer los refuerzos, cuerpo técnico y creemos que lo más conveniente es no entrar al torneo nuevamente hasta tanto pase todo esto de la pandemia", manifestó la máxima autoridad del club.

La decisión fue tomada con amargura, especialmente por los hinchas, que esperaban que la determinación sea otra y poder lograr el anhelado ascenso al Fedeal A, que deberá esperar a la próxima temporada para volver a ilusionarse.

Por su parte, el emblema Héctor Rueda señaló a LM Neuquén. "Rincón está bastante complicado, tenemos 20 casos por día. Una persona fallecida, no tenemos terapia intensiva y económicamente el club tampoco está para eso. Pero la razón principal es por la cantidad de casos, no podemos llevar adelante los entrenamientos. Para nosotros es casi imposible, ponemos en riesgo muchas cosas, nuestras familia y toda la cadena que se hace", explicó, dolido pero con sentido común el a la vez concejal del pago.