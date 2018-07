Rincón tiene nuevo secundario

El edificio, al que concurren más de 630 alumnos en los turnos vespertino y noche, demandó una inversión de más de 20 millones de pesos y se ejecutó con fondos aportados por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

Gutiérrez junto con Rucci recorrieron las nuevas instalaciones acompañados por el ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido.

Hasta el momento, el establecimiento funcionaba en el CPEM 24 y en la Escuela 238. Tiene una superficie de 859 metros cuadrados de construcción cubierta y semicubierta, con seis aulas, laboratorio, administración y sanitarios.

Gutiérrez se dirigió “a toda la comunidad, a los 66 docentes del establecimiento a los seis auxiliares de servicio, a los 636 alumnos que van a ocupar este lugar como su segunda casa, al intendente Marcelo Rucci y a cada integrante que hace al destino de grandeza de una ciudad, a cada obrero, a cada uno de los rinconenses, porque cada vez que venimos a trabajar se nos abre el trayecto de un nuevo proyecto, generando nuevos compromisos en equipo”.

El mandatario provincial señaló que desde el gobierno provincial “propiciamos la igualdad de oportunidades, con accesibilidad al conocimiento para construir nuestro futuro juntos”.

Rucci destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, “lo demostramos en educación, en viviendas, en salud, a través del compromiso para concretar todos estos proyectos”.

La directora de la nueva escuela, Nora Borrajo, expresó que “una nueva escuela no es una escuela más, sino que han sido inculcados ciertos valores como el sacrificio, la constancia y la perseverancia”.

Por su parte, la directora del nivel secundario, Ruth Fluch, sostuvo que la inauguración de este edificio representa “un sueño cumplido” y la apertura “de nuevos desafíos educativos”. “Por un lado, el paradigma de la inclusión, porque justamente esta escuela trabaja con una franja de estudiantes que por diversos motivos no han podido seguir sus estudios en tiempo y forma. La inclusión es trabajar con trayectorias reales y no ideales, con la heterogeneidad que sabemos que no son continuas ni lineales. Apostar a la equidad y la diversidad”.

Una recorrida por otras obras

Luego del acto de inauguración del CPEM 89, el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Marcelo Rucci recorrieron las obras de los canales pluvioaluvionales en sus dos etapas de ejecución. Estos demandaron una inversión de 116 millones de pesos y tienen un avance del 95 y el 38 por ciento respectivamente.

Además, está en marcha la nueva planta potabilizadora de agua, que presenta un avance del 80 por ciento y una inversión de 35 millones de pesos.