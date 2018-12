Rioseco-Martínez será la fórmula K a la gobernación

Formarán parte de este acuerdo político, además del Partido Justicialista, el Partido Frente y la Participación Neuquina (que comanda Rioseco), el Frente Grande, UNE, el Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Partido Comunista, PSOL, PTP, el Partido Socialista y Kolina. “Esta decisión no fue personal sino compartida con la inmensa mayoría del Partido Justicialista y un mandato de su Congreso Provincial, las fuerzas que conforman Unidad Ciudadana y las organizaciones que son parte de un proyecto nacional y popular”, apuntó Martínez al abrir el momento de los discursos. Dijo que el objetivo es “la felicidad del pueblo Neuquén” en la construcción de una unidad en torno a “un espacio político que conduce Cristina Fernández de Kirchner”.

Sostuvo que lo “mejor” que podrán aportar al “proyecto nacional” el 10 de marzo es ganar las elecciones, con la responsabilidad de “enfrentar al neoliberalismo macrista” en la provincia. “Esto en Neuquén lo representa descaradamente Horacio Quiroga y solapadamente Omar Gutiérrez, que ha ido arriando banderas importantísimas para los neuquinos como la del federalismo”, señaló.

El espacio reúne al PJ, las agrupaciones kirchneristas y los partidos que integran el frente que lidera Rioseco.

Al ser consultado sobre cómo se llegó a este acuerdo, teniendo en cuenta las diferencias que había mantenido con Rioseco, Martínez apuntó: “Ramón ha dicho varias veces que es amigo del intendente pero políticamente camina el proyecto nacional y popular que encabeza Cristina Fernández de Kirchner”.

A su vez, el diputado nacional destacó a Javier Bertoldi (que se había lanzado como candidato a gobernador) por aceptar competir por Centenario, y a Soledad Martínez por encabezar la nómina de legisladores provinciales.

A su turno, Rioseco destacó que el acta acuerdo firmado por los partidos que integrarán este frente representa “una cita con la historia” e indicó que la provincia se “merece una revolución educativa y un proyecto a largo plazo”.

El ex intendente de Cutral Co agradeció la presencia de algunos dirigentes sindicales como el secretario general de Sitramune, Santiago Baudino, e hizo un llamado a que ATE los acompañe, teniendo en cuenta las especulaciones que se hicieron respecto de que algún dirigente de ese gremio podría haber integrado el espacio. “Ellos quieren una provincia pujante. Entendemos que algunos estén heridos pero queremos sintetizar una idea y estoy seguro de que los vamos tener con nosotros recorriendo la provincia”, indicó. “Quintriqueo fue uno de los primeros que se paró contra el neoliberalismo, ojalá caminen con nosotros”, dijo por su parte Martínez.

Los que van por las intendencias

Los candidatos a intendentes serán Gastón Calabró (Zapala), Javier Bertoldi (Centenario), José Rioseco (Cutral Co), Martín Rodríguez (San Martín de los Andes), Andrea Tubio (Plottier), Juan Maldonado (RIncón), Alfredo Rivero (El Chañar), Mariela Villanueva (Andacollo), Claudia González (Aluminé) y Rodrigo Herrara (Las Lajas).

El viejo axioma peronista de “todos unidos triunfaremos” se vio reflejado ayer, más allá de algunas caras largas de los que quedaron afuera del convite pero también, incluso, de dirigentes ya consagrados como candidatos o candidatas en lugares expectantes a los que el acuerdo con Rioseco no les termina de cerrar.

En ese grupo están los kirchneristas que no responden a Oscar Parrilli y que desde un primer momento pusieron el grito en el cielo cuando se propuso como cabeza de la fórmula a la gobernación al ex intendente de Cutral Co, al que no le achacan sólo su acercamiento a Quiroga, sino también sus formas de hacer política y aquel portazo al Frente para la Victoria.

Pero la línea que bajó la ex presidenta Cristina Fernández desde Buenos Aires pudo más que cualquier resquemor. Eso sí, a diferencia de otros tiempos en los que Parrilli hacía y deshacía a su antojo, en este caso muchos plantaron bandera y eso se vio reflejado en la conformación de la lista de diputados provinciales, cuyo primer lugar iba a ser ocupado por su hija Lorena y que, finalmente, quedó para Soledad Martínez, a la que tuvieron que convencer para que acepte. Lo mismo ocurrió con Javier Bertoldi, que resignó su candidatura a gobernador y que buscará volver a conducir los destinos de Centenario.

La nómina final de postulantes a legisladores mostrará el alcance de “la unidad”, a partir de una negociación en la que, de manera intercalada, aparecerán nombres de todos los espacios políticos que conforman este nuevo frente que el 10 de marzo buscará disputarle el poder al MPN.

