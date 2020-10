River y Banfield todo antes del encuentro de Liga Argentina

Javier Sanguinetti lleva cinco meses siendo el entrenador de Banfield pero no dirigió ningún partido por los puntos debido al Coronavirus. Su estreno oficial será este domingo en Liga Argentina, desde las 21:15, frente al River de Marcelo Gallardo por la primera fecha de la Zona 3. Eso sí: está invicto en los amistosos de la pretemporada (victorias ante Independiente y Argentinos Juniors y empates contra All Boys y Ferro). Y el Archu ya tendría definido a sus once soldados para el debut en el River Camp.