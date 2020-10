Riverdale: ¿Cuánto gana Cole Sprouse por episodio?

Según TV Guide, Cole Sprouse en su protagónico, junto a su hermano Dylan en The Suite Life of Zack and Cody, el actor ganaba alrededor de 20 mil dólares por cada episodio. Sin embargo, el artista fue creciendo, y sus papeles en series también.

En este sentido, Variety destacó que tanto Cole Sprouse como su fortuna fueron creciendo con los años, ya que con su más reciente interpretación de Jughead Jones en la exitosa serie Riverdale, el actor gana alrededor de $40 mil dólares por episodio.

Otros laburos

Por otra parte, Cole Sprouse también ha participado en diferentes películas como Five Feet Apart y en campañas para marcas como Neiman Marcus y J Brand Jeans, que han generado que el actor incremente su fortuna... ¿Cuánto tiene en total?

Según el portal Celebrity Net Worth, haciendo un resumen de todos sus trabajos, se estima que la fortuna neta de Cole Sprouse sea de un total de 8 millones de dólares.

Cole Sprouse en Riverdale

La historia de Riverdale, popular serie cuyas cuatro primeras temporadas se pueden ver mediante Netflix, está "ambientada en el presente y basada en los icónicos personajes de Archie Comics, Riverdale y ofrece una sorprendente y subversiva mirada de Archie, Betty, Verónica y el resto de los habitantes de esta pequeña y surrealista ciudad".