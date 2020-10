Riverdale: fin de serie y nuevos proyectos para sus actores

La popular serie de The CW, Riverdale , se encuentra en la producción de su última temporada, para iniciar a transmitirse muy pronto. Por lo que el actor de Archie, KJ Apa , también se prepara una vez termine la serie.

A comienzos de 2020, el actor de Archie en Riverdale, KJ Apa , había participado en una película cristiana llamada, I Still Believe. Lo que sorprendió a muchos fanáticos por el tipo de género.

Después de esa película cristina, el actor no ha tenido otras participaciones en series o películas, ya que la pandemia del COVID-19, detuvieron muchas producciones.

Pero, acercándose el final de Riverdale, el actor se prepara para aparecer en la película “Songbird”, junto a los actores, Demi Moore, Jenny Ortega y Bradley Whitford.

El actor neozelandés, KJ Apa, ha logrado adquirir una gran cantidad de fanáticos con todas las películas en las que ha estado participando, pero Riverdale le logró dar mucha más popularidad.

Riverdale terminará con su temporada 5, el cual comenzará a finales de enero de 2021, por ese motivo todo el elenco está preparándose para otros proyectos una vez termine la serie.

Kj Apa y Cole Sprouse.jpg Kj Apa y Cole Sprouse actores de Riverdale

Muy pronto será el final de la famosa serie de The CW, Riverdale, por lo que muchos de sus actores principales, se encuentran preparándose para sus nuevos proyectos, y Cole Sprouse ya tiene dos nuevos papeles.

Uno de ellos es la serie de audio, Borrasca, que se ha descrito como una reminiscencia de las obras de radios. Además de eso, en una película que podría estrenarse a finales de 2021.

Cole Sprouse aparecerá en la película Undercover, con el personaje llamado, Ben, pero el protagonista principal será el actor, Zachary Levi.

Otro de los grandes proyectos de Cole Sprouse será la segunda película para adolescentes llamada, Five Feet Apart, que había sido estrenada en 2019. Además de otros proyectos que no se han revelado hasta el momento.

La temporada 5 de Riverdale, comenzará en enero de 2021, es por eso que todo el elenco se encuentra preparándose para este gran final.