“Al principio del video se ve como rompen el vidrio de la puerta con un piedrazo. Son seis personas las que ingresaron, y hay chicas involucradas. Durante una hora todo pasó desapercibido y se llevaron bebidas y el cambio que había en las cajas”, resumió.

Barrera señaló que, según sus estimativos, se llevaron alrededor de 13 mil pesos en bebidas.

“Estos no son pibes que pasan necesidad, como los que me tocan ver en algún comedor de nuestra ciudad y que te conmueven hasta las lágrimas con su dignidad... Estos pibes nunca sabrán de dignidad o de trabajo y esfuerzo, que feo debe ser para un padre sentir que un hijo te deshonre de esta manera”, agregó Fernando a través de su publicación de Facebook, con la que escrachó a los ladrones.

En este sentido, el dueño del local explicó que fue él quien tomó la decisión de hacer públicos los videos en las redes sociales, para conseguir una condena social. “Hicimos la denuncia con la Policía y todavía no hay nada. La Policía te dice que no es conveniente hacerlo público antes de que ellos puedan hacer las actuaciones. Yo tomé la decisión de buscar una condena social, no me interesa lo material, pero es doloroso el momento que te hacen pasar”, confió, aunque destacó el trabajo de las fuerzas.

