Denunciaron a un policía por agredir a una pareja

De acuerdo con lo denunciado tanto en la Comisaría del Menor y la Mujer como en Asuntos Internos y fiscalía, la pareja se acercó a uno de los policías para alertarlo sobre una pelea en la que le estaban pegando a una chica.

La denuncia fue radicada por los padres de la adolescente en la fiscalía de Zapala. Además, contaron que el policía sacó el arma como amenaza.

momento lo empujó a él y mi hija le reclamó por qué le había pegado si ellos estaban pidiendo ayuda. Fue en ese momento que también le pegó un empujón a ella, que cayó al piso, y le dio un manotazo en el ojo derecho”, sostuvo la madre de la adolescente, y agregó: “Mi sobrina, que estaba también en el boliche, me llamó y me dijo si podía ir porque le habían pegado a mi hija y al novio se lo habían llevado preso. Me bajé del auto, fui directo y ella estaba tirada en el piso”.

“Es la primera vez que le pasa algo así, que se lo llevan demorado a mi hijo, es un chico sano. La peor parte se la llevó su novia, porque le pegó una piña”, dijo Juan, padre del joven de 19 años agredido

Posteriormente al hecho, esa misma mañana, la mamá de la adolescente se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia y allí le solicitaron que primero fuera al hospital para que certificaran si tenía alguna lesión.

“Ni la doctora la podía calmar, estaba en un gran estado de shock y lloraba mucho”, confió la mujer, quien aseguró que intentaron tranquilizarla para que pudiera relatar lo sucedido. En el lugar, la médica que la atendió realizó una constancia para evidenciar el golpe que le provocó un “ligero edema” en el ojo derecho.

“Ellos están para brindarnos seguridad y termina pasando esto. Hay muchos testigos de lo que pasó”. Denunciante, madre de la adolescente golpeada

Respecto del joven de 19 años, su padre contó a LM Neuquén que fue la mujer quien les avisó sobre lo ocurrido y dijo que, tras la agresión, su hijo “trató de reclamar con los otros policías que estaban en el móvil y se lo llevaron demorado a la comisaría”.

“Dijeron que se lo llevaban por un presunto daño, porque supuestamente le había pegado a la puerta del móvil, pero él no tiene heridas en las manos”, aseguró Juan.

Además, explicó que el lunes presentarán en la fiscalía de Zapala una denuncia por apremios ilegales y vejaciones.

