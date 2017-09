Robaron latas de cerveza y se armó una batalla campal

Un verdadero susto vivieron los vecinos de la avenida Los Pehuenes de esa localidad cordillerana el domingo a la noche al escuchar gritos, corridas, pedradas y tiros.

Fuentes policiales indicaron que el propietario del mercado

Kwik-E-Mart alertó a la policía tras ser víctima de un robo cerca de las 21:30.

El comerciante aseguró que cuatro jóvenes se habían llevado las bebidas sin pagar, pero no había logrado identificarlos porque ingresaron encapuchados, con los rostros cubiertos. Tomaron el pack de latas de cervezas y unas botellas de vino y huyeron. Los efectivos le indicaron que radicara la denuncia y se retiraron.

Luego, el propietario logró identificar a uno de los pibes que había actuado como campana afuera del local, por lo que fue a buscarlo a su casa para pedirle explicaciones.

LM Neuquén dialogó con Facundo, dueño del local, quien explicó lo ocurrido. “Fui a la casa del pibe que hizo de campana, me dijo que no había sido él, y me volví al local, que está a unas dos cuadras y media de la casa de ese chico de 15 años”, relató sin problemas el dueño.

El damnificado indicó que luego de regresar a su local, un grupo de jóvenes le reventó la vidriera del negocio de un piedrazo, lo que motivó su furia y salió de nuevo a buscar a los agresores, a los que encontró a pocos metros.

“Eran cinco, alcancé a enganchar a uno, de unos 20 años, y nos trenzamos en una pelea”, confirmó. Agregó que llegó la Policía y se lo llevó detenido. Para todo esto, ya eran cerca de las 23 y varios vecinos de la zona habían salido a respaldar a los comerciantes.

Allí se armó un tumulto y hubo corridas, detonaciones de armas y piedras que se arrojaban de uno y otro lado, por lo que la Policía debió intervenir para controlar la situación.

“El pibe que hizo de campana fue al local con la madre a pedir disculpas ”, concluyó Facundo.

Abrieron hace un mes y una semana

Facundo relató que hace poco que abrieron el negocio junto a unos socios y que es la primera vez que ocurre un hecho así. “Soy de Mendoza y me vine acá a Junín justamente para que no me pase esto, y me dio mucha bronca todo”, aseguró. Además se sinceró y contó que le advirtió al joven que le pidió disculpas que les avise a sus amigos que se clamen porque no quiere tener más problemas. “Dependen de que ustedes se calmen”, le sugirió al adolescente.