Robaron una camioneta con más de $400 mil en efectivo

"Minutos más tarde, los efectivos divisaron dos camionetas de similares características circulando por calle Rimmele, en sentido cardinal Este-Oeste. Los conductores, al notar la presencia policial, se dieron a la fuga en diferentes direcciones", detalló el comisario.

En la persecución de ambos rodados, uno de los uniformados logró detener la marcha de una de las camionetas sobre calle B19, la cual resultó ser la que había sido denunciada como robada. "Se procedió a la detención del conductor, un hombre mayor de edad, y al secuestro de $420 mil que son propiedad del damnificado", indicó Ruíz.

La camioneta, una Chevrolet S10 doble cabina color gris, tenía en su interior una importante suma de dinero. Tanto la plata como el rodado fueron recuperados.

En cuanto a la segunda camioneta que escapó, el jefe de la Unidad 45° informó que fue interceptada sobre calle Rimmele, a metros del ingreso al basura, y el conductor -otro hombre mayor de edad- fue demorado.

"Se puso en conocimiento al fiscal en turno, Matías Stiep, y se iniciaron actuaciones judiciales", concluyó Ruíz.

El segundo robo de una camioneta en la semana

El 13 de julio, un comerciante sufrió el violento robo de su camioneta en Cipolletti. Dos hombres se hicieron pasar por compradores, lo dejaron abandonado en las chacras y se llevaron el vehículo.

José Luis Munini es un reconocido comerciante de la ciudad. Tiene una mueblería en Cipolletti, sobre calle Yrigoyen, y vive en Allen. Todos los días viajaba hasta su negocio en su camioneta Toyota Hilux, pero ayer dos hombres se hicieron pasar por supuestos compradores y lo asaltaron.

“Ayer vino el hombre hasta el negocio y pasamos a buscar a otro más para probarla. Me pidió manejarla él e hicimos el cambio. Manejó un rato y después me pidió volver yo al volante, pero cuando me bajé para ir al asiento del conductor, salieron escapando y me dejaron abandonado en las chacras”, relató.

A su vez, explicó: “Me dejaron tirado cerca de Mastrocola y tuve que caminar unos 700 metros hasta la Ruta 65 para pedir ayude, alguien que me lleve. Además de la camioneta se llevaron mi celular, el carnet y unos $20 mil que tenía, porque cuando salgo prefiero llevar el dinero conmigo a dejarlo en el local”.

La camioneta se trata de una Toyota Hilux color gris patente PDZ 614. Tiene una barra antivuelco negra, y le falta un pedazo de parrilla cromado, fácil de identificar.