¿Rocío Marengo se casa? Aquí tenés la respuesta

El video inicia mientras empezaban a hacer lo que parecía ser un “unboxing” donde revisarían algunas de las cosas que habían adquirido después de un largo día de compras. Mostraron algunas de sus adquisiciones, pero dejaron en claro que no mostrarían todo porque muchos de los regalos eran una sorpresa.

Asimismo, mostraron unas golosinas y un peluche en forma de corazón, adornos de navidad y algunos utensilios de cocina. Entre su largo discurso, palabras más y palabras menos, Marengo dio a entender en sus redes que, tras varios años de relación con su pareja, ahora decidieron casarse, pues será su “futuro marido”.

“Ellas son las hijas de mi novio, mi futuro marido. Sí, está de moda casarse”, tiró Marengo, mientras Angie, la menor, lanzaba una carcajada. En el mismo tono jocoso, la rubia fue a más: “Alguien se va a casar pronto…”. A lo que la chica se hizo cargo y gritó “¡Yo!”, dejando en claro su posición ante el plan.

“¿Sos capaz de casarte primero con tal de que yo no me case, chiquitita?”, preguntó la modelo, y ella asintió, entre risas. Divertida y sin dar muchos más detalles, Marengo les mandó un mensaje a sus amigos: “Merecen enterarse; me estoy por casar, chicos… Pero bueno, las chicas se ponen nerviosas con el tema… ¡Me caso! ¡Me caso!”.