Rocío Quiroz confiesa la pesadilla que vivió con su ex

"Fue complicado enfrentar esa situación donde me pegó, donde me quiso clavar un cuchillo, me amenazó. Yo le pedía que por favor no lo hiciera. Salir de esa situación fue difícil", reconoció.

La intérprete también confesó que nunca se animó a formalizar una denuncia ante las autoridades por miedo a su agresor.

"No hice la denuncia porque tenía miedo, solamente lo sabían mi papá y mi mamá. Tenía miedo de que vayan y hagan algo por ahí, sí lo merecía esa persona, pero pensaba en mi familia, en mis viejos que ya son grandes para que renieguen. Uno a veces guarda muchas cosas que es feo. Cuando le conté a mi papá yo estaba con un ojo morado, llorando. Cuando me pasó se terminó todo ahí, no lo vi más, no supe más nada", dijo Rocío Quiroz.

Según la argentina, fue gracias a su familia y a su pasión por la música que logró continuar con su vida y superar ese escabroso episodio.

De hecho, Quiroz mencionó que una de sus canciones está relacionada con la historia de violencia de género que sufrió.

"Tengo un tema que se llama cicatrices, donde cuento la historia de violencia de género que yo sufrí con mi primera pareja", indicó.

Rocío Quiroz.jpg Rocío Quiroz habla sobre la pesadilla que vivió con su ex

Su etapa como mamá

La cantante no dudó en hacer mención sobre la felicidad que siente tras el nacimiento de su nena hace cuatro meses.

"Es todo nuevo y hermoso porque ella es muy tranquila, solo llora cuando tiene hambre y con la mirada a los ojos arrancás el día espectacular", contó sobre su bebé.