Rodolfo Di Meglio pide la unión del automovilismo

A continuación, el oriundo de Punta Alta se refirió a la incógnita que es saber cómo va a volver el automovilismo. “Todos queremos empezar pero somos conscientes que no será fácil por el tema económico. Hoy muchas empresas están cerradas, no están facturando, tienen a sus empleados suspendidos y no les será fácil volver a sumarse a los proyectos publicitarios. Habrá que estudiar como pasamos lo que queda de la temporada y lo que se viene. Esto no es un tema de un par de meses y punto. La recuperación será larga”, explicó.

Rodolfo Di meglio.jpg Rodolfo Di Meglio señaló que la unión del automovilismo serán clave para poder salir de la crisis que generó el COVID-19.

También, señaló que la unión entre los dirigentes será fundamental para sacar este momento adelante. “Al igual que el presidente de la nación hizo una mesa de trabajo amplia, la dirigencia del automovilismo deberá seguir por ese camino y hacer una mesa grande donde estén todas las partes. Todo será distinto. Acá nos ayudamos entre todos o nos hundimos todos”, puntualizó.

En la misma línea, el bonaerense indicó que ve a los directivos del automovilismo con la actitud de mancomunar esfuerzos. “Si la veo. Más allá que cada categoría atenderá su propia problemática, el siguiente paso deberá darse en función de un trabajo colectivo para buscarle la vuelta a una actividad que le da trabajo a muchas familias”, afirmó.

Por último, Di Meglio hizo hincapié en que la reducción de costos será un tema principal para que el deporte vuelva al ruedo. “Si se puede. No es complejo. Hay que bajar desarrollos, sacar pruebas, tener menos cantidad de días de actividad, habrá que sellar motores y utilizar menos neumáticos. Que no se pueden bajar es mentira”, concluyó.