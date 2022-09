Rodrigo Lussich vio a Wanda Nara sin maquillaje y contó sus sensaciones

Varios son los que desean saber cómo se ven en realidad los famosos cuando no están en escena. Sin embargo, son los menos quienes tienen ese privilegio. Uno de ellos fue Rodrigo Lussich , quien afirmó que logró ver a Wanda Nara detrás de cámara y le tiró un comentario filoso.

Sin embargo, en esta ocasión no pudo ocultar su rostro al natural, hecho que no es para nada grave. Pero al ser Rodrigo Lussich , conductor de Socios del Espectáculo , la persona que la vio a cara lavada la perjudica por lo que puede llegar a opinar sobre ella.

La polémica comenzó cuando durante las grabaciones de ¿Quién es la máscara? un notero de A la Barbarossa intentó acercarse a Wanda para hacerle una breve nota. Pero al no encontrarse totalmente producida, le negó su palabra un poco ofendida.

Es por eso que Rodrigo se puso en el lugar del periodista, empatizó con él y por eso se desató su enojo para con Wanda Nara por la mala actitud que tuvo.

Wanda Nara empatizando con sus seguidores.jpg

"Mala onda. Wanda a cara lavada es un peligro a la mañana", lanzó el conductor tratando de molestar a la modelo con su comentario y haciendo alusión a las fotos filtradas de la modelo sin ningún tipo de filtro.

"Chicas... si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos de como estaba arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable'", publicó en aquella oportunidad Wanda Nara.

"Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto… en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura", concluyó empatizando y haciendo público los problemas que tiene ella y pueden llegar a tener sus seguidores.