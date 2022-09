Georgina Barbarossa explotó contra Wanda Nara y explicó por qué la pone de mal humor

Entre programas de la misma señal, siempre se busca que haya buena onda. Pero parece que esto no se cumple en el canal de las pelotas. Es que cuando Robertito fue enviado por el envío de Barbarossa a visitar los camarines del nuevo show, no fue recibido de la mejor manera.

“Le han hecho un ninguneo, un desprecio, las jurados de la máscara Lizy Tagliani y Wanda Nara al móvil de Robertito”, comenzó contando Rodrigo Lussich, quien rápidamente se puso el tanto de lo que habría pasado. Además, mostraron fragmentos de lo que se esperaba fuera una nota con los distintos jurados de ¿Quién es la máscara?

“Wanda, ¿puedo saludarte? ¡Hola, Wanda! ¿Me puedo acercar a saludarte, a darte un beso? ¿No? Bueno, la dejamos a Wanda tranquila. Se está arreglando...”, dijo Robertito, cuando la modelo se negó a atenderlo porque se estaba peinando. Pero Georgina insistió: “Que se pongan anteojos y salga. Igual no pasa nada si se muestra sin anteojos”.

“No pasa nada chicos. Me pone un poquito de mal humor cuando hacen esas cosas. La verdad, de muy mal humor”, marcó la conductora mostrando su descontento, ante la negativa de la empresaria. “Después la tenés a Susana (Giménez) que para en todos lados”, apuntó Analía Franchín, también contra la modelo.

Paula Varela contó que habló con Lizy y esta le dijo: “‘El productor me dijo que me haga la misteriosa como que no queríamos cámaras’, por esto mismo de la máscara, ‘que se iban y que después volvían’. Me manda el chat donde ella le dice ‘Che, quedé medio para el or... porque después no volvieron’”.

Luego de que Tagliani y Nara se negaran a aparecer en el móvil, Georgina decidió darlo de baja y no seguir con ese contenido. Pese a su enojo al aire, intentó salir a aclarar las cosas: “No pasó nada. No hablé nada, está todo bien. Llegás a la mañana, estás medio dormido y no te das cuenta. No inventen cosas que no son, no inventen cosas para subirse a los ‘escandalones’”.