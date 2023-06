Rodríguez Larreta le pidió "explicaciones" a Macri y crece la interna

Fue justamente poniendo el foco en nación que deslizó que "la situación es más grave que discutir candidaturas" y pidió que puertas adentro de la oposición se trabaje y se pongan las energías "en un cambio profundo y no en discusiones y peleas de políticos".

"Soy fundador del PRO y desde el principio creo en sumar: sumamos a Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente, peronista también, y todos estuvimos de acuerdo, un lujo".

Juan Schiaretti, uno de los focos de conflicto

Esta nueva aparición de Rodríguez Larreta tiene relación con las negociaciones para incorporar al gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, al espacio del PRO. Si bien era la intención del jefe de Gobierno porteño contar con él, recibió algunos cruces de parte de otros referentes del partido.

Fue la otra precandidata de JxC, Patricia Bullrich, quien terminó apuntando contra Larreta al pedirle que "se meta y deje embarrar la cancha". No conforme con eso, apareció la figura de Mauricio Macri -con todo el peso que implica en la coalición-, que lo acusó de "poner en crisis" a Juntos por el Cambio.

Lejos de polemizar, Rodríguez Larreta respondió que su sector "siempre tuvo vocación de sumar" e invitó a "no opinar de lo que haya dicho el resto". Además, pidió alcanzar "un acuerdo con una mayoría muy amplia para aprobar leyes para realizar el cambio muy profundo que necesita la Argentina en este momento crítico, que amerita decisiones excepcionales".

Larreta dijo además que no hay que "criticar dentro de Juntos por el Cambio" sino "estar juntos para ganarle al kirchnerismo y que se vayan para siempre porque ya fracasaron, no dan para más". Larreta dijo además que no hay que "criticar dentro de Juntos por el Cambio" sino "estar juntos para ganarle al kirchnerismo y que se vayan para siempre porque ya fracasaron, no dan para más".

