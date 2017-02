Rojas admite: "Me arrepiento de cómo me fui, pero vuelvo"

Buenos Aires.- La salida de Ariel Rojas de River no fue de lo más prolija. En junio de 2015 se marchó pase en mano al Cruz Azul de México, antes de que su equipo disputara la final de la Copa Libertadores que, finalmente, ganó el Millo. La decisión no cayó bien entre la dirigencia (Francescoli lo cuestionó el jueves) y los hinchas. Y ayer el volante admitió su error. “Me arrepiento de cómo me fui, pero ahora resigné dinero para rescindir el contrato con el Cruz Azul y venir a uno de los equipos más grandes del mundo”, tiró el Chino, al que no le preocupa la reacción de los hinchas. “La gente seguramente se expresará, pero no me pongo a pensar. Estoy contento, tratando de disfrutar de este paso que voy a dar. Si hay resistencia, ya lo veremos”, señaló y anticipó que mañana viajará a la Argentina desde México para sellar su vínculo con el Millonario e iniciar su segundo ciclo en el club.

“Es algo que deseaba. Unos meses atrás manifesté que tenía ganas de volver a River. Gallardo (el DT) fue clave”, dijo y agregó: “tuve sondeos de otros clubes, pero me interesaba volver. Es un club que me marcó mucho en mi carrera y le tengo un enorme cariño”, confesó el mediocampista que ganó cinco títulos con la Banda.

En cuanto a Enzo Pérez, otro de los candidatos para sumarse al conjunto de Marcelo Gallardo, esa posibilidad se desvaneció, ya que el Valencia, su actual club, está peleando el descenso y no piensa desprenderse del mediocampista. “Es el capitán y se va a quedar en el equipo”, dijo el DT Voro González.