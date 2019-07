El Chiva derribó dos veces al platense. Ambas caídas se dieron en el segundo round, ganando por nocaut técnico, luego de que el árbitro parara la pelea ante el paso tambaleante que mostró el bonaerense en el último conteo. “Fue una pelea linda ante un chico con experiencia que metía manos duras, pero lo pude superar bien”, afirmó el pegador de 23 años.

Justamente con este objetivo dejó Cutral Co. “Estoy entrenando en el gimnasio Acoyte Boxing acá en Caballito, haciendo un trabajo físico fuerte, entrenando mucho. Por ahora me manejo bien. El año pasado ya estuve y la idea es pensar en pelear por un título nacional y, como todo boxeador, después ir a buscar algo afuera”, se ilusionó.

“Yo antes peleaba en categoría ligero y las dos últimas peleas las hice en superpluma. Me siento bien en este peso porque antes me tocaban rivales más altos y como soy bajo me costaba. Ahora tengo chicos más de mi porte”, dijo el campeón de los Juegos Evita 2012 y subcampeón en el Argentino de Salta en 2014.

En Buenos Aires está entrenando con Leandro Pessano y Demián García, quien comentó: “Notamos que estaba muy musculado y ahora estamos trabajando para que tenga un boxeo más estilista y más suelto”.

Precisamente sobre su estilo, Rojitas comentó: “Si bien soy noqueador y todos me identifican así, no soy de confiarme”. Con relación a la adaptación a vivir en Buenos Aires dijo: “Me costó al principio por la parte económica, por ahora estoy cómodo y con ganas de seguir creciendo”.

