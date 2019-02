Roly Navarrete: "Esta carrera fue la más importante de mi vida"

“Mi rol en el equipo era el de sprinter y Omar (por Contreras, el entrenador de la selección) tenía mucha fe en mí. Sabía que iba a poder hacer una buena crono y subir. Pero al encontrarnos con esta malla decidimos desviarnos un poquito del camino, cuidar más lo que teníamos a intentar buscar otra cosa”, señaló.

3 metas sprint ganó Roly de las siete etapas.

Además el cutralquense fue segundo en otra de las metas y así pudo sumar once puntos para quedarse con la camiseta amarilla.

“Esta Vuelta -continuó el Roly- fue especial. Iba muy bien preparado, tuve situaciones difíciles a comienzos de 2018 cuando había sido convocado y no pude ir por razones de salud. Quería revertir esa situación y para mí haber podido estar era más que un logro. Después con el transcurso de la carrera me encontré con la malla sprinter, así que muy feliz de este logro”, destacó.

“Cuando llegué a Cutral Co (el lunes) se me cayeron las lágrimas por toda esa gente que confió en mí desde un principio, que me apoya desde cuando era un chico que pedaleaba, iba a correr y volvía en colectivo haciendo el deporte que ama”, destacó.

Navarrete hace 4 años que está en la selección pero aún no tiene una beca. “La necesito para seguir proyectándome ya que en mayo están los Panamericanos (en Hidalgo, México) y la cuarteta para ir al Mundial (en el Reino Unido en septiembre). Ojalá me escuchen y me pueda recibir el gobernador (Gutiérrez)”, pidió. En este sentido, destacó el apoyo de sus padres, el aporte del intendente Rioseco y de un amigo, Raúl Blanco. Ellos me ayudan a sobrevivir el día a día para que pueda seguir”, afirmó.