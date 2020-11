"Yo siempre tuve un perfil bastante bajo en redes sociales, por mi laburo trabajaba en los medios, pero a partir de mi relación con Jorge explotó todo y el acoso ya es más importante por momentos", expresó.

Asimismo, Pereiro comentó que no suele involucrarse en los asuntos de su marido, pero a veces sí le da su opinión sobre ciertos puntos.

"En unas coincidimos y en otras no, nos peleamos y después nos entendemos. Pero a mí lo que más me molesta es que yo estuve escribiendo más de un año un libro y me dicen 'Rial te compró un libro para que vos puedas editarlo'. Estuve un año escribiendo frente a la computadora después de seis años. Jorge no tuvo nada que ver y te da bronca porque soy una mujer que estudió, que se esfuerza y trata de dar lo mejor que tiene", precisó.

La esposa del comunicador aclaró que siempre ha trabajado duro para conseguir todo lo que se propone y no necesita de un hombre para triunfar.

"Soy una mujer que trata de dar lo mejor que tiene para no depender de un hombre, que sí me ha abierto muchísimas puertas y eso sí es verdad, pero yo ya trabajaba desde antes y no dependo de él", dijo.

Romina Pereira y Jorge Rial.jpg Romina Pereiro habla sobre su relación con Jorge Rial

Cabe destacar que Romina Pereiro y Jorge Rial mantienen una relación sentimental desde septiembre de 2017. Ambos confirmaron su noviazgo en el programa Iúdica al dente, que se emitía por KZO.

"La primera salida formal fue un almuerzo. Ahí fue donde nos vieron, donde sacaron las fotos", dijo Rial sobre las imágenes que dejaron en evidencia su amorío.