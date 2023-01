Romina y Alfa mantuvieron la pelea más caliente de Gran Hermano con Ariel

Desde que entró a la casa, Ariel no pudo entrar a ninguno de los grupos de Gran Hermano . Siempre carismático y buena onda, el participante tuvo actitudes que molestaron a varios de los participantes, que ya miraban con recelo a los nuevos ingresantes. Y si ese conflicto fue más fuerte con un participante en particular, ese fue Alfa, con quien ya tuvo varios encontronazos. Este domingo, los participantes tuvieron otra pelea por un insólito tema, solo que esta vez, se sumó Romina al conflicto.

Es que debido a que eltrece tiene programado el inicio de El Hotel de los Famosos 2 para este lunes, desde la producción de Gran Hermano decidieron posponer la gala de eliminación para hoy (cuando siempre es el domingo), para así poder competirle al nuevo reality de su canal rival. Por eso, como reemplazo, desde el reality de Telefe decidieron que los participantes hicieran un asado. Lo que parecía una excusa para pasar un buen momento, terminó en una fuerte pelea por los condimentos, luego de que Ariel mostrara su enojo porque Romina no le diera Romero para hacer la salmuera.

Rápidamente Alfa se metió en la conversación y empezó a despotricar contra Ariel, provocando el enojo del participante. “Como tienen todo aceitado acá, todo todo. Mirá todo el quilombo que armaron por un poco de salmuera”, respondió el parrillero.

“Es el mismo quilombo que armaste vos cuando estaba jugando con Camila, el mismo quilombo que me armaste vos a mí. Callate la boca, ganso”, le respondió Alfa en referencia a cuando le metió la mano en la boca a Camila mientras dormía, situación que Ariel le había dicho que estaba mal.

Ariel Romina y Alfa protada.jpg

La voz de Alfa cambió totalmente, volviéndose mucho más ronca, algo que hizo preocupar a Romina. “Vení acá Alfa. Dejalo, te va a hacer mal”, le dijo.

“Por qué me insultas, si yo no te insulto”, le preguntó Ariel a Alfa. “Te insulto porque si es mi casa te pego una patada en or... ¡Callate, ganso! ¡Lo hacés para la gente, actuás!”, insistió Alfa antes de amenazarlo: “En un día te vas”. Haciendo clara referencia a que está nominado y es el principal apuntado para salir de la casa.