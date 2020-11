Rosalía: el antes y el después

Durante el último mes Rosalía publicó varias fotos , donde posa al natural, sin maquillaje y en plena adolescencia, mostrando a sus fans el antes y el después de su apariencia física. Con esta acción, el mensaje de la artista es claro: ella también tiene un pasado y no teme mostrarlo a sus fanáticos y seguidores.

En todas las fotos La Rosalía muestra a sus seguidores, algunos momentos importantes de su etapa adolescente, siempre sonriente, alegre y contenta. También publicó algunas fotografías en compañía de familiares cercanos.

En otra de las fotos posteadas se puede ver a La Rosalía, posando en una embarcación junto a su madre, ambas sonrientes y muy felices y en el pie de la foto escribe: "t'estimo mami".

¿Quién es La Rosalía?

Rosalía Vila Tobella es una joven cantante, actriz y compositora española de 27 años de edad, oriunda de San Esteban de Sasroviras, España. Ella se ha lanzado al estrellato gracias al éxito de sus temas: "Relación", "Altura", con J Balvin y "Yo x ti y tú x mi". Pero la realidad es que ella canta desde los siete años, impulsada por su padre.

Su estilo y personalidad la han llevado a alzar nada más y nada menos que ocho Grammys, en las categorías: Best Latin Rock o Alternative Album "El Mal Querer", Álbum del Año "El Mal Querer", Álbum Pop Vocal Contemporáneo, Mejor Diseño de Empaque, Mejor Ingeniería de Grabación y Rising Star, Best Choreography "Con Altura", Best Latin "Con Altura".