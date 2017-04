Rosario siempre estuvo cerca (de Boca)

Sin llevárselo por delante, Huracán fue superior en el trámite y contó con algunas ocasiones para marcar, pero no tuvo la misma efectividad que el visitante, al que le bastó con concretar una de las dos chances claras que tuvo.

Un párrafo aparte fue para el árbitro Héctor Paletta, que estuvo cerca de suspender el encuentro, a tal punto que durante siete minutos del primer tiempo estuvo detenido porque la hinchada del local le gritó de manera amenazante, luego de que no cobrara un penal en una jugada dudosa.

El resto del sábado

Una conexión de experiencia entre Gonzalo Bergessio y el capitán Juan Mercier le dio el triunfo a San Lorenzo sobre Gimnasia de La Plata por 1 a 0 como visitante, para volver a creer en la pelea por el título y la clasificación a la Libertadores 2018.

Por su parte, la Academia se vio sorprendido por Temperley, en plena lucha por el descenso, y cayó por 3 a 0, con un doblete de Guevgeozian y uno de Di Lorenzo para el gasolero.

Colón extendió su racha ganadora y cosechó su séptimo triunfo en fila, tras golear 4 a 0 a Sarmiento, en Junín. Diego Vera, Facundo Pereyra y un doblete de Ismael Blanco para la victoria sabalera.

Por su parte, el Taladro se impuso a Tigre por la mínima, mientras que la jornada sabatina cerró con el empate sin goles entre Unión y Patronato en Santa Fe.

"Para pelear cosas grandes necesitás un poco de suerte. Tenemos que sacar los partidos adelante, hay que seguir de esta manera”.Maxi Rodríguez. La Fiera sabe que el desafío para Newell’s es seguir el ritmo.

"Le dije a mi señora y también a un dirigente que les iba a dar una sorpresa. Siempre me tengo fe, si no fuera así no estaría dentro de una cancha”.Juan Mercier. El Pichi volvió al gol y le dio el triunfo a San Lorenzo.

"No pudimos descifrar a Temperley, nos ganaron bien. No rescato nada positivo. Veníamos de ganar cinco partidos y no se puede repetir”.Diego Cocca. El técnico fue autocrítico tras la derrota de la Academia.

¿La Selección no iría al Mundial?

La selección argentina sub-20, que conduce Claudio Úbeda, podría no viajar al Mundial de Corea del Sur que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

Según reveló ayer el presidente de Racing, Víctor Blanco, la posibilidad está siendo estudiada por la AFA debido a la preocupación por el conflicto que existe entre Corea del Norte y Estados Unidos, que podría desencadenar una guerra.