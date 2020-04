Respecto a su determinación de guardarse antes que el resto, explicó: “Pensé que había que anticiparse. Yo dije ‘si en otros países como Italia y España pasan cosas, nosotros que no estamos preparados nos tenemos que adelantar’. Por eso ahí le pedí que suspenda las clases, que cierre el país... El Chavo (Fucks) ese día me dijo ‘vos cuando no van a la escuela, te quejás. Ahora que van a la escuela pedís que la cierren’. ¿Viste? Había que cerrarlas. Estuvo bien el Presidente ahí. Se anticipó a una locura. Ya hicieron lugares con muchas camas. Estamos mejor acomodados. Faltan respiradores, sí, pero les faltaron a las grandes potencias del mundo. Imaginate a nosotros...”.

Acerca de una frase del presidente, “de la economía se vuelve, de la muerte no”, Ruggeri indicó: “Es así. No la tiró por tirar. Es la realidad. Imaginate si tuviéramos 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil muertos, como tienen otros países. Sería un infierno. Después, una vez que termine esta locura que estamos viviendo, deberán juntarse todos los que están involucrados, los políticos, para ver cómo se resuelve la economía. Ver cómo salimos todos juntos”.

Sobre los trabajadores que se ganan el pan día a día y hoy falta la comida en sus mesas, expresó. “Me hacés una nota a mí y yo te digo que hay que quedarse en casa. Pero hoy yo tengo esa posibilidad. Ahora, qué pasa con los demás. Con la persona que trabaja por día, que no tiene un sueldo que una empresa le respeta. Que tiene que llevar la guita a la casa... ¿Qué pasará con esa gente? La verdad, no sé cómo se manejará... Me preocupa.”

También admitió que le da miedo toda esta situación. “Ojalá que lo podamos controlar. Me da mucho miedo todo. Me da miedo que se muera la gente. Me dan miedo los viejos. Qué loco que no se pudo prevenir... Después, me da miedo qué nos va a pasar como país una vez que todo termine, el día después... Qué va a ser de nosotros. Cómo va a ser la Argentina. Ya con la situación en la que estábamos era difícil... ¿Cómo será ahora? ¡¿Cómo no me va a dar miedo?!

Confesó que si tuviera enfrente a Alberto Fernández le diría que “hizo muy bien cuando cerró el país. Que me encantó cuando habló y al lado suyo estaba Larreta, que no es del partido de él. Me gustó esa combinación. Ojalá que tenga la fuerza para unir a los argentinos. Le va a costar. Pero Dios quiera que pueda hacerlo. Y en lo económico, que es grave, veremos cuando se termina esto. Siempre tuvimos problemas con la plata. De alguna manera se solucionará. Yo pienso que ahora podríamos estar peor. Podríamos tener un montón de gente muerta. Es lo que hay que evitar desde el primer día que nos quedamos en casa. Ya lo dije: el virus no mira el documento”.

La vuelta del fútbol y los sueldos de los jugadores

“Después de escuchar todo lo que está pasando, no sabemos cuándo va a volver. Primero, que ya dijeron que se olviden con gente. Pero hablando del fútbol aprovecho para decir algo. La mayoría de los jugadores de Primera pueden bancarse esta situación. Pero los de la B, de la C, la pasan mal, eh... Habría que mirar un poco más ahí y que el gremio actúe. Tendría que ayudar a todos esos chicos que viven al día. Si los clubes de Primera están complicados, imaginate los del Ascenso”, expresó.

"¿Si me pareció bien que los jugadores de Racing se bajaran el sueldo?. Es meterse en el bolsillo de cada uno. No es fácil. Yo digo 'vamos a bajarnos el sueldo'. Perfecto. Quiero saber qué hacen con mi sueldo. Me parece bien la actitud de los jugadores de Racing. Si cobran los empleados del club, bárbaro. Pero si después va para cualquier lado y hacen un desastre, no. Ahora si vos me decís “los de Primera A van a colaborar para juntar para darle a los de la B y la C”, me encantaría. El tema es cómo hacerlo. Si yo estuviera en el gremio haría algo así. Llamaría a los capitanes de los equipos grandes de la A y les diría eso. “Vamos a ayudar a los del Ascenso. Juntemos. Ponzio, a ver, ¿cuánto plata puede juntar River? ¿Tevez, cuánta puede juntar Boca?”. Sabés la ayuda que les daríamos...”.

