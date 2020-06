A su vez, indicaron que en la RN 237, tramo Arroyito – Puente Limay Chico, a la altura del kilómetro 1563, no podrán circular camiones. Sobre la misma ruta pero en el tramo Picún Leufú – Puente Limay Chico (km 1563) no podrán circular vehículos livianos. En tanto que en la RN 40 Tramo Zapala – La Rinconada no podrá circular ningún tipo de vehículo.

Desde Vialidad Nacional indicaron que el corte será desde este lunes por la mañana hasta que la situación este normalizada, por lo que no pudieron estimar un plazo estimado para reanudar la circulación. El personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Neuquén serán los que realizarán los controles y cortes en esos tramos.

Además, el organismo recordó a la población que el horario de circulación en el resto de las rutas de la provincia de Neuquén que están habilitadas es de 10 a 18 horas. En ese sentido, recomendaron a las personas habilitadas para circular que verifiquen el estado de los caminos antes de salir de viaje a través de la página web de Vialidad Nacional https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas.

También pueden realizarse consultaa vía telefónica en el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 18 a través del 0800-222-6272 / 0800-333-0073 o vía correo electrónico: atencionalusuario@vialidad.gob.ar