"Sabemos qué representa el partido contra Brasil"

“El partido con Brasil sabemos todos lo que representa. Es un equipo potente que viene con la mayoría de las figuras a este partido, y nosotros vamos a competir y hacer lo mejor posible. Desde el primer día que me senté acá, siempre dije que lo más importante, más allá del resultado, es el funcionamiento. Contra Colombia por momentos se vieron cosas muy buenas. La idea es que con Brasil se vea algo parecido, que la gente se sienta identificada más allá del resultado”, indicó.

En esta nueva gira por Arabia Saudita se dará el regreso de uno de los “históricos”, Nicolás Otamendi, quien junto a Sergio Romero son los únicos de ese grupo que viajarán.

“La llamada de Otamendi es porque creemos que es un jugador válido para estar en la selección. Hablamos con él, le explicamos lo que queremos y estamos contentos de que esté. No hay ninguna puerta cerrada para nadie”, señaló.

La idea de Scaloni es poner equipos muy distintos en cada partido, aunque para decidir quién irá desde el inicio deberá esperar a ver cómo llegan los que se desempeñan en la Superliga, porque llegarán tan solo dos días antes del juego con Irak. “Para jugar el jueves estamos medio justos. La idea es hacer que la mayoría juegue un partido y la otra gran mayoría el siguiente”, detalló.

"Con Leo (Messi) hablamos del presente y de cómo jugó el equipo, porque él ve todo, pero no más allá de eso. En mi cabeza no está planteado nada más adelante de estos seis partidos, entonces no tocamos otro tema”. “No tengo nada para decir de Maradona". Lionel Scaloni. El DT interiono se refirió a Messi y no quiso responderle al Diez.