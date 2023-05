Neuquén La Mañana día del trabajador ¿Saben los neuquinos por qué el 1 de mayo es el Día del Trabajador?

Este lunes 1 de mayo es feriado por el Día del Trabajador, pero no todos saben cómo se eligió la fecha ni qué se conmemora. Mirá qué dijeron los neuquinos.







El lunes 1 de mayo es feriado nacional por el Día del Trabajador. Muchos neuquinos aprovecharon el fin de semana largo para hacer una escapada turística fuera de la ciudad, mientras que otros optaron por combatir la llegada del frío con jornadas de descanso dentro de casa. Si bien todos sacaron provecho del día no laborable, eran pocos los neuquinos que estaban al tanto de las razones detrás de esta fecha.





"No tengo ni idea", dijeron algunos. "Sé que es día nacional el primero de mayo pero siempre me olvido", afirmó otro de los vecinos consultados por LMPlay. "El 1 de mayo de 2017 me jubilé", confesó una mujer retirada que aún hoy extraña sus jornadas laborales.

Aunque primaba el desconocimiento sobre la fecha designada para celebrar el Día del Trabajador, hubo quienes estaban al tanto de la efemérides. "Fue por un suceso a nivel internacional que murieron un montón de trabajadores en una manifestación", dijo uno de los encuestados, que trabaja como pintor en la construcción y que aprendió ese oficio a instancias de su papá. "Nunca pensé (si me gustaba), lo aprendí porque me dijo que algún día me iba a salvar el puchero", señaló.