"¡Salió al padre!": Carmen Barbieri tras escuchar el audio de Fede Bal en vivo

"¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby Silenzi ni nada… Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas", se escucha decir a Fede Bal en el audio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico)

Tras escuchar las palabras de su hijo, Carmen Barbieri se mostró sorprendida. "Uh... No lo había escuchado. ¿Quién viralizó ese audio? Yo no sabía nada. Lo juro por mi mamá y mi papá. Es un error el audio. Y me hace quedar como una mentirosa, yo dije que era un asado con amigos que había terminado a las 9 de la noche", expresó Barbieri.

"¿Qué son cositas? ¡Dios mío! Yo pensé que había cambiado Federico. ¡Salió al padre! ¡Salió al padre! A mí no salió", agregó la actriz refiriéndose a la fama del fallecido Santiago Bal.