"Salir es colaborar a la propagación del virus"

Es una medida de alcance general para toda la población, para garantizar la salud pública”, dijo José Gerez, Fiscal general

-¿Cuáles son las excepciones por las que una persona puede dejar el domicilio?

Aquellas excepciones en las que el ciudadano podrá salir de su casa son por motivos estrictamente necesarios, como pueden ser ir a la farmacia, a comprar comida o asistir a alguien que dependa de su cuidado. Aquellos trabajadores que contribuyan al orden público, a la medicina, a la producción, entre otros, están expresamente especificados en el decreto emitido por el Ejecutivo.

-¿Cómo se está trabajando para asegurar de que se cumpla la cuarentena?

Se está haciendo un trabajo de control policial a cargo de la fuerza provincial en conjunto con otras fuerzas federales, como Gendarmería, Prefectura, PSA y Policía Federal. Las actividades están absolutamente abocadas al cumplimiento de la cuarentena. Y esto tiene por objetivo no solo cuidar que la gente no salga si no es de necesidad, sino también desalentar la circulación. Es un trabajo enorme y articulado entre varios organismos.

-¿Cómo puede acreditar una persona el salir de la casa si alguna autoridad procede a identificarla?

La persona a la que se la vea circulando por las calles va a ser interceptada por algún miembro de las fuerzas que se están encargando de impartir el cumplimiento de la medida, y apelamos a que de buena fe cada persona que salga realmente lo haga porque así lo necesitaba. Acá tiene que primar la responsabilidad del ciudadano. Aun así, las autoridades podrán solicitar un ticket de compra para corroborar que la persona realmente salió con el objetivo que manifieste. Y a aquellos trabajadores que se encuentren exentos, de acuerdo con la reglamentación vigente, si se los detiene, también se les pedirá que presenten un carnet o algo que certifique que están ejerciendo una profesión que los habilita a estar circulando.

-¿Cuáles son las consecuencias que enfrentan aquellos que no cumplan con lo establecido y no se encuentren dentro de los grupos exceptuados?

Todo aquel que no pueda justificar haber salido de su casa será detenido y se le iniciará acción penal por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, por violar la medida adoptada desde el gobierno nacional y provincial y, por tanto, colaborar en la propagación del virus, que es lo que buscamos evitar. A aquellos que además hayan incumplido una medida de aislamiento impuesta por haber visitado un país de riesgo se los imputará por el incumplimiento de los artículos 202 y 205. Esto por supuesto, sumado a la multa pecuniaria estipulada por el decreto, que establece una penalización de 200 mil pesos. Y es necesario recordar que las autoridades están en condiciones de realizar visitas domiciliarias sorpresivas en cualquier momento del día a aquellos que están siendo particularmente monitoreados para verificar que cumplan con el aislamiento, y si no están presentes, se iniciará acción legal inmediata sobre ellos, con la intervención de fiscalía, y se les impondrá una detención domiciliaria.

-¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales para la gente en medio de la pandemia?

Estamos dando una pelea que en este momento es la correcta, a esta pandemia le ganamos entre todos y la responsabilidad de cada neuquino es un factor determinante. Cómo sigue todo depende de la prudencia y la responsabilidad de cada uno, todos debemos cuidar de uno mismo para cuidar del resto. Tenemos que cambiar muchos hábitos y costumbres porque estamos en situación de emergencia sanitaria. La gente tiene que procurar quedarse en su casa y solo salir en los casos estrictamente necesarios. Nadie está de vacaciones, tenemos que ser responsables. Y ante la presencia de algún síntoma compatible con el virus, la persona debe llamar al 0800-333-1002 para solicitar atención médica.

12 días es el plazo del decreto de cuarentena obligatoria.

La medida tiene alcance nacional y es para proteger la salud pública. Quien incumpla deberá afrontar una causa penal por colaborar en la propagación del letal COVID-19.