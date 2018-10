¡Salud, campeón! Bienvenido a casa

Trabajo, humildad, sacrificio, no darse nunca por vencidos son los conceptos que fueron desgranando los protagonistas de la haza√Īa apenas arribaron por la tarde .

Facundo √Ālvarez Schiro fue clave para empezar a so√Īar con dos tries cuando el equipo estaba 22-0 abajo. ‚ÄúEmpezamos perdiendo con tres tries en contra y nos ca√≠mos de cabeza. Por suerte pude hacer dos y eso nos sirvi√≥ para levantar el partido. Fue de verdad un partido emocionante y muy lindo. Me acord√© de la primera final que tuvimos hace tres a√Īos cuando Chacras de Coria nos gan√≥ muy bien. Por eso ahora s√≥lo quer√≠a ganar y mis compa√Īeros me siguieron y pudimos levantar un partido de otro mundo‚ÄĚ, afirm√≥ el ala.

‚ÄúHace tres a√Īos jugamos una final y la perdimos. El a√Īo pasado ca√≠mos en semis. Era ayer (por el s√°bado) o nunca. Si perd√≠amos, la rev√°lida iba a ser dur√≠sima‚ÄĚ, se√Īal√≥ √Ālvaro Sehmsdorf .

Para el centro la clave estuvo en el segundo tiempo. ‚ÄúCerramos bien la defensa y se vio el juego de gordos y de backs. Lo dimos vuelta y con un try del Negro (por Federico Gauna) m√°s la conversi√≥n de (Emiliano) Vanzella ganamos. Le dije Emi, al principio cuando iba a arrancar el juego, que el partido lo iba a ganar √©l. Y se dio as√≠‚ÄĚ, record√≥.

Encargado de confirmar los tries mediante las conversiones, Vanzella acert√≥ cuatro (8 puntos) de cinco remates a las haches, el √ļltimo, decisivo para el triunfo. ‚ÄúCuando el Negro Gauna hizo el try, tuve que pegarle a los palos y estoy contento porque pude meterla‚ÄĚ, dijo el hombre de patada certera.

‚ÄúHicimos un gran esfuerzo todo el a√Īo, desde hace tres que la estamos pelando y merec√≠amos estar en Primera‚ÄĚ, agreg√≥.

Técnico y jugadores contaron cómo hicieron para conseguir una victoria épica.

Por momentos incr√©dulo -‚ÄúLa verdad todav√≠a no caemos‚ÄĚ-, Agust√≠n Sehmsdorf, quien se desempe√Īa en la primera l√≠nea, destac√≥ la virtud del equipo para revertir un mal comienzo: ‚ÄúCon cabeza, actitud y humildad supimos dar vuelta el resultado‚ÄĚ, explic√≥ al tiempo que se mostr√≥ ‚Äúfeliz porque despu√©s de tanto sacrificio y trabajo logramos el objetivo que dedicamos al club y a toda la familia del Azul‚ÄĚ, remarc√≥.

Desde afuera, Bruno Rodr√≠guez, a quien que le toc√≥ ingresar en un tramo del juego, subray√≥: ‚ÄúEl ascenso es algo que buscamos durante tres a√Īos y por eso lo queremos compartir con toda la gente del club‚ÄĚ.

Benjam√≠n Hern√°ndez siempre le tuvo fe al equipo. ‚ÄúLo dijimos desde un primer momento y hasta parec√≠a soberbio decir que quer√≠amos ascender reci√©n empezando el a√Īo. Pero ten√≠amos al ventaja de que conoc√≠amos a los jugadores, somos del club, confi√°bamos mucho que ten√≠amos un plan de juego que se pudiera adaptar a ellos, y se nos dio‚ÄĚ, se√Īal√≥.

Consider√≥ que este logro ‚Äúno s√≥lo refleja nuestro trabajo, sino todo lo que se ha hecho con estos chicos, que son la semilla del club. Estos jugadores no aparecieron ahora. Vienen desde toda su vida. Uno de ellos (Agust√≠n Sehmsdorf) se acordaba que su primer cumplea√Īos lo festej√≥ en el club y sus pap√°s se casaron ah√≠. Somos como una gran familia‚ÄĚ, dijo orgulloso.

Federico Gauna. Autor de dos tries, el √ļltimo, clave

1. ¬ŅYa ca√≠ste en que son de Primera?

Todav√≠a se me hace dif√≠cil asimilarlo, m√°s que nada por la forma en que se obtuvo el ascenso, en el final del partido. Hicimos historia y eso es algo que voy a tardar un tiempo en caer. Ganamos porque confiamos en nosotros. Tuvimos unos veinte minutos para el olvido. Pero m√°s all√° de eso, supimos sobreponernos a la situaci√≥n, desplegar nuestro juego y hacer da√Īo por afuera, que fue lo que nos dio de comer durante el a√Īo.

2. ¬ŅCu√°ndo hicieron el clic y se dieron cuenta de que pod√≠an ganar y ser campeones?

Yo creo que finalizado el primer tiempo. Con una diferencia de diez puntos (12-22) , sabiendo que habíamos lastimado la defensa de ellos. Ahí nos dimos cuenta de que se podía.

3. Contame cómo fue ese try que terminó por desmoronar a UNSJ

En la √ļltima jugada de try Mat√≠as (Scaletta) vio que marcaban cerrado y me dijo que me iba a tirar un kick a espaldas del wing. Confi√© en √©l y en su patada. Y cuando agarr√© la pelota, la abrac√© y dije: hasta el ingoal no paro. Y por suerte se dio. Luego (Emiliano) Vanzella pudo finalizar la jugada que nos permiti√≥ ganar el partido. Yo arranqu√© en el rugby de grande en el M17 y jugu√© hasta los 21, dej√© dos a√Īos y volv√≠ a los 23, en el 2016, que fue la mejor decisi√≥n de mi vida. Quiero dedicarle este triunfo a mi familia, que es incondicional y me banca en todas. Y tambi√©n para toda la familia del Azul, que est√°n locos con todo el aguante que ponen.