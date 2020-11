Salud desmintió la "falta de ambulancia" y explicó el procedimiento

En ese momento, el centro de operaciones policiales se comunica con el SIEN e "informan que se iba a trasladar al paciente en el móvil policial". Según Salud, la ambulancia se encontraba a una cuadra, pero como se encontraba “con signos vitales bajos” trasladaron al hombre de inmediato en el patrullero.

"La ambulancia arribó al lugar a las 2:55, cuando el paciente ya había sido trasladado. Es necesario aclarar que es parte del trabajo habitual alertar en casos de emergencias al personal policial, puesto en que ocasiones también se requiere su presencia al momento de intervenir o realizar algún traslado", agregaron en el comunicado.

Ambulancia Neuquén

"El operador 107 es quién recibe la solicitud de asistencia, recaba la información imprescindible para categorizar el despacho y si el mismo corresponde. En caso de tratarse de un código rojo, como este, el operador continúa la asistencia de manera telefónica realizando preguntas pertinentes que permiten guiar a la persona que realizó el llamado a efectuar maniobras que puedan evitar el fallecimiento o empeoramiento del paciente", concluyeron.

0800 SIEN Covid (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

El conviviente del hombre de 72 años, Abel Cartes, en diálogo con LU5 describió: “El domingo a las 2 de la madrugada, Alberto Fernández, una persona que convivía conmigo, empezó a sentirse mal. Llamé a la ambulancia, al principio no me atendieron. Cuando logré comunicarme, la persona que me atendió me empezó a hacer las preguntas de rutina. Le dije que me enviara la ambulancia porque tenía una persona que no está respirando, nunca me la mandó”.