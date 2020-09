Salvaje robo a un hombre mayor: quedó internado

Las enormes cantidad de heridas en su casa demostraron la ferocidad de los chorros. "Muy violentos fueron. Me golpearon, me tiraron al piso, me ataron, me maltrataron… Decían que me iban a matar. Agarraron una pinza y me querían abrir la boca para sacarme los dientes con la pinza. A cada rato, me pateaban", comentó.

Cuando el sufrimiento de Germán parecía haber terminado y los delincuentes se llevaban todo el botín en el coche del afectado, el vehículo se quedó sin batería. "Me pegaban para que les dijera dónde estaba el corta corriente. Les dije que había que empujarlo y lo empujamos. Por suerte, ahí nomás arrancó. Después, me volvieron a atar al piso y demoré 15 minutos para desatarme", agregó el señor.

Germán quedó internado en el Hospital de Urgencias de Saldrán. Su mujer Victoria señaló que cuando lo llevaba al centro médico,su marido le dijo que "no veía de un ojo". "Pensó que lo iban a matar. Buscaban plata y no tenía un peso", afirmó la señora.