¿Sampa de aquí a la eternidad?

La foto que trascendió sobre la reunión entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el abogado del actual entrenador del Sevilla echa por tierra cualquiera de los discursos de ambas partes sobre desconocer la intención de la Asociación del Fútbol por contratar al entrenador del Sevilla.

A tal punto que medios nacionales dan cuenta de algunos detalles sobre puntos clave del contrato. Se habla de 24 meses con una cláusula para que el DT pueda extender su vínculo hasta el 2022, año del Mundial de Qatar. La rúbrica llegaría a mitad de año, cuando Sampaoli termine la temporada de la liga española.

En AFA no tienen problemas con esperar hasta esa fecha porque recién en junio (el 9 ante Brasil) será el primer amistoso de la Albiceleste. A esto se agrega que Tapia recibió el visto bueno de Lionel Messi para que Sampaoli se ponga el buzo de DT y de la dirigencia para tomar 1.5 millones de euros, del contrato con Fox-Turner, para contratar al santafesino.

La otra cara

“Le vuelvo a reiterar: me vinculan seis partidos que quedan para que el Sevilla consiga el objetivo. Mi presente es lo único que me preocupa. Yo no tuve ninguna reunión con nadie. Desconozco esa reunión”, dijo ayer Sampaoli al término de Sevilla-Valencia. El DT seguirá con su postura, lógica, hasta fines de mayo y Tapia seguirá diciendo que hay tiempo, pero lo cierto es que el cargo que dejó Bauza en la Selección ya no está vacante.

6 partidos le quedan a Sampaoli al frente del Sevilla. Al cierre de la temporada será el DT de la Selección.