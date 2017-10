Sampaoli dio la lista sin el Pipa, con Acuña y dos sorpresas

En su gran mayoría, serán los mismos que estuvieron en la victoria frente a Ecuador, pero con las mencionadas perlitas de Perotti y el Colo Kranevitter. El defensor de fugaz paso por Boca se desempeña actualmente en la Roma, mientras que el volante ex River Matías Kranevitter es integrante de la legión argentina que juega en el Zenit.

Si bien el Pipita no figura en la nueva convocatoria, Sampaoli no le cerró la puerta al ex River para estar en Rusia. “Higuaín es un jugador que está muy presente, con él no hay que probar nada. Quedará en nosotros evaluarlo para ver si irá al Mundial o no”, comentó.

El resto de los citados pertenecientes al fútbol local serán dados a conocer el domingo 5 de noviembre, una vez que concluya la 8ª fecha de la Superliga. “Serán cuatro o cinco. Si hay de Boca y River, viajarán a Rusia después del Superclásico”, anticipó Sampaoli.

Mientras tanto, la dirigencia de AFA sigue negociando para conseguir nuevos amistosos. Los que suenan con más probabilidades son Croacia e Italia, aunque todavía no hay nada confirmado.

Argentinos en acción en Europa

El Barcelona de Messi recibirá al Málaga desde las 15:45, mientras que el Inter de Icardi visitará al Napoli a la misma hora. En tanto, el City, con Agüero en el banco, recibe al Burnley a las 11.