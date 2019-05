San Lorenzo quiere a un Pizzi dispuesto a volver

Al técnico que ya supo coronarse campeón en el 2013 en el Nuevo Gasometro lo encontraron en Santa Fe descansando tras su paso por la selección de Arabia Saudita y le hicieron saber que era el principal candidato para lo que viene.

Si el ex de la selección de Chile, entre otros, decía que no, la noticia no iba a tener mayor trascendencia, pero la respuesta fue positiva y entonces se inició un compás de espera en el que el cuerpo técnico del argentino analizará la plantilla a disposición, entre otras cosas.

En San Lorenzo son optimistas y esperan una respuesta para el fin de semana. Lo económico ni siquiera ha sido planteado, pero está claro que no sería el punto ya que es imposible igualar lo que venía percibiendo el técnico en sus últimos trabajos.

La cuestión pasa por la vuelta a los primeros planos, a la notoriedad que puede otorgar otro buen trabajo en un club grande como San Lorenzo para el profesional, que ya planifica su vuelta.