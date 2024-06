San Lorenzo sigue avanzando en la Copa Argentina

dasddafsf.jpg Leguizamón metió dos latigazos de zurda para darle la victoria a San Lorenzo frente a un flojo Chacarita.

El Ciclón estuvo muy cerca de marcar el 3-0 con un remate dentro del área a la altura del punto penal del Perrito Barrios que contuvo Arzamendia y con otro disparo de Alexis Cuello que pasó cerca. Chacarita apenas contó con una situación de peligro con un tiro libre ejecutado por Matías Pisano que el arquero Facundo Altamirano envió sin problemas al córner.

En todo el primer tiempo se vio a un San Lorenzo ambicioso, decidido a ir por más y con un espíritu ofensivo que no se le conocía durante el ciclo de Rubén Insúa. Del otro lado, Chacarita fue un equipo timorato, confundido y que dejó muchos espacios para los ataques del Ciclón.

San Lorenzo siguió dominando

Para afrontar los segundos 45, San Lorenzo no resignó el dominio del balón y mantuvo una posesión mucho mayor que la de su rival, sin embargo no tuvo profundidad para generar situaciones de gol y los primeros 20 minutos resultaron aburridos. El equipo de Biggeri intentaba una reacción pero su inferioridad era evidente y no podía hacerle daño a la última línea del azulgrana.

Con Cuello abierto por un sector y Leguizamón por la otra, San Lorenzo buscaba generar espacios para desequilibrar y mandar centros al área, donde Tarragona podía marcar la diferencia. Sin embargo, errores en la última puntada imposibilitaban que eso se concretara en la red.

Recién a los 25 Chacarita pudo patear al arco con cierto peligro, cuando Rodrigo Salinas sacudió un zurdazo desde el borde del área que se fue apenas desviado. Se insinuaba cierta mejoría en el elenco de San Martín con el ingreso de Coquito Rodríguez.

Por eso Romagnoli movió el banco y sacó al Perrito Barrios para mandar a la cancha a Francisco Perruzzi, un volante con más condiciones para la marca. El creativo se fue con ciertos gestos de fastidio, molesto por haber sido reemplazado. Con esa modificación, el Ciclón volvió a tomar el control del juego y recuperó la posesión.

A los 41 minutos, en una jugada absolutamente aislada, Matías Belloso le dio un manotazo en la cara a Giay y vio la tarjeta roja apenas un ratito después de haber ingresado por Pisano. Esa expulsión terminó con las expectativas de Chacarita y, ya con uno menos, se tiró atrás y sólo buscó no sufrir más goles.