San Lorenzo Sur: piden que realicen obras en el canal contaminado

"El canal que tenemos a cielo abierto y contaminado nace en la Laguna de San Lorenzo, recorre por el sector de La Paz, Plateas, el Lotero Social, la toma La Cancha, cartódromo y llega a la calle Rodhes. Está contaminado por las conexiones clandestinas de cloacas de los asentamientos de alrededor, que no cuentan con el servicio regularizado", explicó Yañez en declaraciones a LU5.

Dijo que al no contar con el servicio de cloacas, por no estar regularizadas sus tierras, los vecinos arrojan los desechos crudos al canal. E indicó que desde la vecinal elevaron distintos pedidos para que se efectúen las obras tanto al Ejecutivo comunal como al gobierno provincial, pero hasta el momento no fueron considerados.

"Nos preocupa porque hace dos semanas cayó un vehículo adentro del canal con una mujer que por suerte pudo sacarse el cinturón de seguridad y salir. Cuando fue asistida por los vecinos estaba en shock, se lamentaba por el vehículo. Después estaba emocionada y hacia mención que por suerte había pasado antes por la casa de su madre donde había dejado de su bebé", aseguró la vecinalista.

La titular de la vecinal de San Lorenzo Sur señaló que esta situación los tiene preocupados a los vecinos porque no es la primera vez que sucede. Dijo que no sólo se han caído vehículos sino que hace un tiempo se cayó un niño que fue rescatado por unos jóvenes que alcanzaron a verlo.

"Necesitamos que la obra se ejecute cuanto antes. Para lograr que este canal sea entubado necesitamos que se regularicen los servicios de cloacas de los vecinos de alrededor. De nada sirve que sea entubado si las conexiones clandestinas van a seguir existiendo", agregó.

La vecinalista aseguró que les enviaron notas a varios funcionarios del municipio con quienes mantuvieron una reunión hace unas semanas. "Nos dijeron que miremos para adelante y que están evaluando a quien le corresponde hacer la obra, si al municipio o a la Provincia. Necesitamos que esto se concrete y que se dejen de tirar la pelota unos a otros", añadió Yañez.