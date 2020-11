San Lorenzo y la historia de Alexander Díaz

El Tanque, como le dicen a Alexander Díaz en San Lorenzo, o Calabaza, apodo propio de su 9 de julio natal, a los 15 años se probó en el Casla y cumplió su primer anhelo: conocer el Bidegain. Fueron años de sacrificio, de mostrar su jerarquía en Inferiores (es uno de los registros top del Fútbol Juvenil y fue el máximo anotador en la Reserva bicampeona de Monarriz) y en el verano, cuando dejaba la pensión para volver a casa, darle una mano a su papá, acompañándolo a laburar como pintor. "Aprendió enseguida y se la rebuscaba bastante bien, pero ahora ya no le puedo dar ni un tacho, je", recuerda Claudio, padre de Alexander Díaz.

Sin embargo, el 2020 no venía siendo su mejor año. A fines de 2019 Alexander Díaz, sufrió un esguince tras un choque con Cachila Arias en una práctica que lo marginó varias semanas y cuando se recuperó, se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho. Encima, en junio, mientras se entrenaba en su casa, se resintió de esa lesión y debió operarse.

ALEXANDER DIAZ SAN LORENZO2.jpg Alexander Díaz, jugador de San Lorenzo.

Pasaron 10 meses hasta que volvió a jugar un partido oficial y 14 para poder gritar un gol. “La verdad es que fue muy difícil, él estaba un poco caído y yo le decía que estuviera tranquilo, que le iba a llegar la chance y tenía que aprovecharla. No pensé que la iba a aprovechar tanto”, reconoce el papá del jugador de San Lorenzo, fana cuervo que es miembro de la peña Cuervos del 9. “Antes de jugar en Inferiores, Alexander también iba. Hasta sigue estando en el grupo de WhatsApp de la peña”, asegura Claudio.

El vínculo familiar con San Lorenzo es muy fuerte: los bisabuelos del delantero de 20 años eran de Boedo y vendían pastelitos en el Gasómetro los días de partido. Y, obviamente, hasta a mamá Marianela le crecieron plumas negras. “En el 2014 festejamos la Copa en el comedor de casa y al año siguiente él estaba jugando en el club. Ahora cumplió su sueño y el de todos nosotros”, remarca emocionado el padre de la criatura.

Surgido del club Once Tigres, donde con apenas 14 años debutó en la Primera de la Liga Nuevejuliense, Alexander es delantero por herencia. "Tanto yo como mis hermanos jugamos en la liga local y él, siendo chico, jugaba con nosotros", relata don Díaz sobre los inicios de una de las grandes apuestas de Soso, que ante el Tiburón participó en el primero, en el tercero y marcó el cuarto gol del equipo.

Claro, conocedor del puesto, Claudio y Alexander charlan bastante de fútbol: "Hablamos bastante, antes lo aconsejaba más pero ahora ya no puedo, nos superó con el gol. Igual todavía me deja que le diga algunas cosas” . Y claro, por su pasado sabe lo importante que fue el gol contra el Tiburón para su hijo mientras le destaca sus virtudes: "Le va a dar confianza para que pueda soltarse. A mí me gusta mucho como juega de espaldas al arco, como aguanta y gira" De Boedo a 9 de julio, la familia cuerva vive Díaz felices.