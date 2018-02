La tira, encabezada por Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi, Antonio Grimau, Isabel Macedo, Calu Rivero y la China Suárez, se emitirá de lunes a jueves y, aunque no está definido, evalúan que el horario sea a las 22:30.

Mientras Macedo acaparaba la atención de los flashes junto a los actores que encarnaron a Roberto Sánchez, desde las redes se hizo sentir el descontento de Esther Feldman, una las autoras del ciclo. “Me entero por Twitter que hoy se presenta Sandro. No sólo no estoy invitada (ni mi equipo integrado por Marisel Lloberas y Joaquín Bonet), sino que en la gacetilla no figuran los autores. ¿Se habrá escrito sola?”, lanzó molesta. “No sólo es llamativo que no nos hayan participado, es ilegal, porque mi contrato especifica que deben figurar nuestros nombres en todos lados”, añadió la creadora de Lalola y Los exitosos Pells en diálogo con La Nación. Las autoridades de Telefe se comunicaron para pedir disculpas y responsabilizaron a la productora, que tampoco se hizo cargo del desaire.

El Gitano que no fue

Desde que se anunció, la serie estuvo envuelta en escándalo. El más rutilante fue el protagonizado por Pablo Echarri, que dijo que lo habían bajado del proyecto por su ideología política. Tras su salida, se definió que Sullivan, Caponi y Grimau iban a ser las caras de Sandro en los diferentes tramos de su vida.