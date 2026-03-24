Turismo en Neuquén: buena ocupación este fin de semana largo y expectativas para Semana Santa

Los destinos del sur lideraron la ocupación con cifras cercanas al 60%. Ya hay reservas superiores al 50% para el próximo fin de semana.

Las localidades del sur de la provincia son las que mayor cantidad de turistas tuvieron.

El nivel de ocupación turística en la provincia de Neuquén durante el último fin de semana largo fue variado, con mejores resultados en los destinos del sur, mientras que se mantienen buenas expectativas de cara a Semana Santa, donde las reservas anticipadas ya marcan una tendencia positiva.

Según explicó el subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano , los datos preliminares indican que localidades como San Martín de los Andes y Villa La Angostura superaron el 50% de ocupación , con picos cercanos al 60%. El relevamiento corresponde al reciente fin de semana largo, que coincidió con el cierre de mes y la proximidad de Semana Santa .

El funcionario señaló que, en términos generales, el promedio de ocupación en la provincia se ubicó alrededor del 50%, aunque con diferencias entre destinos. “Fue un fin de semana medio dispar, con algunos lugares con buenos niveles, especialmente en el sur”, indicó en diálogo con LU5 .

En ese sentido, explicó que el contexto económico y la cercanía de una fecha fuerte como Semana Santa influyeron en la decisión de muchos turistas, que optaron por postergar viajes para los próximos días.

VLA - VILLA LA ANGOSTURA - TURISMO (7) Julian Campos

Reservas en alza para Semana Santa

De cara al próximo fin de semana largo, considerado uno de los más importantes del calendario turístico, ya se registra un piso de reservas que supera el 50% en algunos destinos, mientras que en otros se ubica entre el 40% y el 50%.

En Villa La Angostura, por ejemplo, las reservas previas ya alcanzan cerca del 45%, mientras que en San Martín de los Andes se observa una tendencia similar.

“Con la demanda espontánea y los días que aún faltan, seguramente vamos a estar por encima del 60 o 70%, lo cual es un buen número para la época”, sostuvo Sciacchitano.

SFP Turistas en autobus turismo (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Actividades y propuestas para atraer visitantes

La provincia se prepara con una amplia agenda de actividades para Semana Santa, con propuestas que combinan lo cultural, lo religioso y lo gastronómico.

En San Martín de los Andes se realizará una nueva edición de la tradicional Pascua de Chocolate, mientras que en Junín de los Andes se destacan las celebraciones religiosas. Entre ellas, el Vía Crucis que se desarrollará desde San Ignacio hasta el Cerro de la Cruz, además de la peregrinación nocturna que este año cumple una década y que en su última edición convocó a más de 500 personas.

También está prevista la tradicional iluminación del Cristo Luz en el Vía Christi, uno de los puntos emblemáticos del turismo religioso en la región. Junín, además, será sede en mayo del Encuentro Nacional de Turismo Religioso, consolidando su posicionamiento en este segmento.

via-cristis-run.jpg

Cierre de la vendimia neuquina

Otro de los ejes del movimiento turístico es el cierre de la vendimia neuquina, que se desarrollará del 26 al 28 de marzo con actividades en distintas bodegas de la provincia.

El evento, que tuvo una importante convocatoria en sus distintas ediciones, propone degustaciones, recorridos y experiencias vinculadas al enoturismo. “Ha sido muy positivo para el sector vitivinícola y productivo en general, con gran participación tanto en bodegas grandes como en emprendimientos familiares”, destacó el subsecretario.

El cierre tendrá lugar en Centenario, con una agenda que incluirá partidos de polo, espectáculos musicales, feria de productores, patio gastronómico y actividades recreativas durante toda la jornada.

Vendimia Neuquina 2026 Bodega Familia Schroeder (19) Omar Novoa

Sciacchitano remarcó que uno de los objetivos a mediano plazo es consolidar el vino como un atractivo turístico central en la provincia. En ese sentido, destacó el desarrollo de la ruta del vino y su articulación con la gastronomía y el agroturismo.

“La idea es seguir posicionando la vendimia como un evento convocante, como sucede en otras regiones del país, y atraer cada vez más turismo nacional e internacional”, señaló.

El funcionario consideró que Neuquén cuenta con las condiciones necesarias para fortalecer este segmento, en un contexto donde los vinos locales continúan ganando reconocimiento a nivel internacional.

Vendimia Neuquina 2026 Bodega Familia Schroeder (9) Omar Novoa

Expectativas positivas

Con reservas en crecimiento, una agenda cargada de actividades y el impulso de eventos como la vendimia, el sector turístico neuquino se encamina a un nuevo fin de semana largo con expectativas favorables.

Las autoridades provinciales prevén que la combinación de propuestas culturales, religiosas y gastronómicas permita sostener el movimiento turístico y consolidar a la provincia como uno de los destinos destacados de la Patagonia.